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Три человека заблудились в лесу в Башкирии

Пострадавшим удалось выбраться самостоятельно.

Источник: Комсомольская правда

В Аскинском районе Башкирии трое человек заблудились в лесу. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.

По предоставленным данным, ЧП произошло накануне, 2 августа, около деревни Усть-Табаска. Люди заблудились в лесу после того, как у них сломался автомобиль.

Заблудившимся удалось выбраться самостоятельно из лесу. В медицинской помощи никто не нуждался.

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