Три человека заблудились в лесу в Башкирии

В Аскинском районе Башкирии трое человек заблудились в лесу. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.
По предоставленным данным, ЧП произошло накануне, 2 августа, около деревни Усть-Табаска. Люди заблудились в лесу после того, как у них сломался автомобиль.
Заблудившимся удалось выбраться самостоятельно из лесу. В медицинской помощи никто не нуждался.
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