Радоваться лету: какая погода ждет белорусов в августе

Он напомнил, что традиционно первая половина августа мало отличается от июля, а вот со второй уже ярче заметны перемены в природе: короче становятся дни, слабее прогревается воздух.
По прогнозам мировых прогностических центров август пока тревог не вызывает: месяц по температуре ожидается умеренным, спокойным, без экстремальных параметров.
По его словам, средняя температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы — что означает от +13°C для северо-западных районов до +16°C — для юго-восточных районов страны. Если сравнивать с июлем, это ниже на 1−1,5°C.
Днем можно ожидать температур в диапазоне +21…+26°C, в южных районах воздух может прогреваться и до +26…+30°C. Ночью прохладнее — +9…+16°C. Синоптик напомнил, что примерно раз в 20 лет в третьей декаде августа уже могут случиться заморозки.
Осадки также прогнозируются в пределах климатической нормы, то есть дождливых дней в августе будет от 11 до 15. При этом не обойдется и без ливней, гроз, шквалистого, порывистого ветра.
Подводя итоги, можно сказать с большой вероятностью, что по всем расчетам последний месяц лета в большинстве дней обещает быть теплым, солнечным и комфортным. Поэтому продолжаем радоваться лету!