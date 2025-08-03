«Акрон» и «Спартак» сыграли вничью в Самаре в матче с двумя пенальти и удалением

На 45-й минуте «Спартак» остался вдесятером — Даниил Хлусевич получил вторую жёлтую карточку за фол на Болдыреве. Во втором тайме, на 65-й минуте, арбитр после просмотра VAR назначил пенальти в ворота москвичей, но Стефан Лончар его не реализовал.
Несмотря на численное меньшинство, «Спартак» вышел вперёд на 90-й минуте — Солари замкнул навес Дмитриева ударом головой. Однако уже через минуту «Акрон» сравнял счёт: после фола на Беншимола пенальти уверенно реализовал Артём Дзюба.
Игра завершилась со счётом 1:1.
В следующем туре команда из Тольятти на выезде встретится с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет (6+) 8 августа.
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