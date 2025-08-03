Белозеров рассказал о строительстве высокоскоростной железной магистрали

«Мы участвуем в строительстве первого участка высокоскростной магистрали по поручению президента, который даст возможность выйти нам как величайшей железнодорожной стране на абсолютно новый уровень. Мы уверены, что это будет наш поезд, это будет наша инфраструктура, мы опять будем независимы и мы будем лучше», — сказал глава РЖД в воскресенье журналистам в рамках Дня железнодорожника.