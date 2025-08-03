Ростовчане предложили отказаться от празднования Дня города в 2025 году

В социальных сетях активно обсуждается вопрос о целесообразности проведения Дня города в Ростове-на-Дону. Многие жители выражают недовольство по поводу планируемых затрат на праздничные мероприятия. В комментариях к посту временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря люди высказывают возмущение по поводу выделения 14 миллионов рублей на украшение города, считая эти расходы неоправданными в нынешней экономической ситуации.
— Пожалуйста, не надо тратить деньги на временные украшения ко Дню города! Лучше потратить их на благоустройство парков, скрверов и зеленых зон — вот это настоящий и нужный подарок городу, — высказалась горожанка.
— Считаю, что в такое трудное для страны время нам не до праздников. Нужно сплотиться и хоть каким-то рублем помогать нашим ребятам, — заявил другой подписчик.
— Выпускные детям отменили, Шолоховскую весну тоже. Каждую ночь летят БПЛА, люди гибнут. Лучше бы на безопасность региона деньги направили, — предложила третья.
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