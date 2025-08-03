Волонтеры раздают воду в очереди к Крымскому мосту

СОЧИ, 3 авг — РИА Новости. Волонтеры раздают воду вдоль трассы со стороны Тамани на подъездах к Крымскому мосту, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту организованы две точки раздачи воды. По информации администрации Темрюкского района, работают четыре волонтера», — говорится в сообщении.
По состоянию на 17.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1397 автомобилей, а время ожидания составляет около четырех часов, написали в Telegram-канале инфоцентра Крымского моста.