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В Петербурге образовалась целая очередь желающих приютить спасенного кота

В Петербурге выстроилась очередь желающих приютить спасенного на набережной кота.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге образовалась целая очередь желающих приютить кота, который почти неделю просидел в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки, рассказал РИА Новости спасатель Леонид Лунев, участвовавший в вызволении животного.

«Котика уже выписали из ветклиники после того, как ему прооперировали лапку. Думаю, день-два он отдохнет, а потом поедет домой. У него самые радужные перспективы, потому что из желающих забрать этого котика уже выстроилась очередь до горизонта», — сказал собеседник агентства.

По словам Лунева, им не пришлось применять технические средства, чтобы вызволить кота, поскольку он сам зашел в кошколовку.

О том, что животное застряло в отверстии гранитной облицовки набережной Фонтанки, служба спасения «Кошкиспас» сообщила в четверг. На тот момент кот находился там уже четыре дня. Он был на глубине четырех метров и на расстоянии около двух метров от стенки.

Волонтеры, используя гидрокостюмы, ежедневно пытались достать животное. В пятницу городской комитет по транспорту выделил патрульный катер, чтобы помочь спасателям подобраться к коту. Сегодня утром его вызволили.