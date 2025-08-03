В Петербурге образовалась целая очередь желающих приютить спасенного кота

«Котика уже выписали из ветклиники после того, как ему прооперировали лапку. Думаю, день-два он отдохнет, а потом поедет домой. У него самые радужные перспективы, потому что из желающих забрать этого котика уже выстроилась очередь до горизонта», — сказал собеседник агентства.