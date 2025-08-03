В Петербурге образовалась целая очередь желающих приютить спасенного кота

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге образовалась целая очередь желающих приютить кота, который почти неделю просидел в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки, рассказал РИА Новости спасатель Леонид Лунев, участвовавший в вызволении животного.
«Котика уже выписали из ветклиники после того, как ему прооперировали лапку. Думаю, день-два он отдохнет, а потом поедет домой. У него самые радужные перспективы, потому что из желающих забрать этого котика уже выстроилась очередь до горизонта», — сказал собеседник агентства.
По словам Лунева, им не пришлось применять технические средства, чтобы вызволить кота, поскольку он сам зашел в кошколовку.
О том, что животное застряло в отверстии гранитной облицовки набережной Фонтанки, служба спасения «Кошкиспас» сообщила в четверг. На тот момент кот находился там уже четыре дня. Он был на глубине четырех метров и на расстоянии около двух метров от стенки.
Волонтеры, используя гидрокостюмы, ежедневно пытались достать животное. В пятницу городской комитет по транспорту выделил патрульный катер, чтобы помочь спасателям подобраться к коту. Сегодня утром его вызволили.