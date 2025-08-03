Женщина умерла после того, как ее облизала собака: чем опасна слюна животных

В Великобритании женщина скончалась после того, как ее рану облизала собака. 83-летняя Джун Бакстер поранила ногу, а ее собака лизнула ранку. На следующий день Джун стало плохо, ее доставили в больницу, где она скончалась от септического шока. Врачи предполагают, что заражение крови спровоцировала слюна домашней собаки, содержавшая бактерию Pasteurella multocida. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, может ли человек умереть от слюны домашнего животного.