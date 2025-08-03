Женщина умерла после того, как ее облизала собака: чем опасна слюна животных

В Великобритании женщина скончалась после того, как ее рану облизала собака. 83-летняя Джун Бакстер поранила ногу, а ее собака лизнула ранку. На следующий день Джун стало плохо, ее доставили в больницу, где она скончалась от септического шока. Врачи предполагают, что заражение крови спровоцировала слюна домашней собаки, содержавшая бактерию Pasteurella multocida. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, может ли человек умереть от слюны домашнего животного.
Жидкость с микроорганизмами.
Любая открытая рана — подходящая среда для размножения бактерий и инфекций, а когда поврежденное место контактирует со слюной собаки или любого другого домашнего животного, риски заражения повышаются, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
— Слюна собаки является жидкостью с микроорганизмами, которые легко проникают в место ранения и способствуют заражению, — пояснил врач.
В частности, слюна собаки может содержать:
золотистый стафилококк;эпитермальный стафилококк;энтеробактерии (а именно — клебсиеллы).
Однако в случае с женщиной очень маловероятно, что заражение крови спровоцировала слюна собаки, потому что на языке животных находится специальный антибактериальный фермент, отметил специалист.
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— Несмотря на то что слюна собаки содержит множество микроорганизмов, в ней также есть фермент лизоцим, который является универсальным антибиотиком. Поэтому и говорят, что животные залечивают раны, — сообщил Кондрахин.
Другие причины.
Не исключено, что заражение крови было спровоцировано нарушением защитного барьера кожи после контакта с животным, предположил эксперт.
— На поверхности кожи живут различные микроорганизмы, которые выполняют защитные функции. Чаще всего на ней есть золотистый стафилококк, который не дает другим опасным микробам попасть внутрь организма. Но если собака слизнула бактерию золотистого стафилококка и занесла ее в рану, это становится серьезным патогеном для человека, — предупредил эксперт.
Также не исключено, что до контакта с собакой в ране уже протекали инфекционные процессы, а слюна стала лишь дополнительным триггерным фактором для женщины, предположил эксперт.
— Так как в пасти животного примерно 800 видов микроорганизмов, со слюной в кровь могла попасть новая инфекция. И совокупность этих инфекционных процессов спровоцировала сепсис, — сказал Кондрахин.
Кошки — больший источник заразы.
Кошки, в отличие от собак, могут быть переносчиками большего количества инфекций, обратил внимание терапевт.
— Есть даже такое заболевание «болезнь кошачьей царапины», вызываемое бактерией Bartonella henselae. Она попадает в кровь при рассечении кожи когтями и может вызывать воспаление, — сообщил специалист.
В частности, царапины, нанесенные кошкой, могут спровоцировать развитие:
токсоплазмоза;туляремии;пастереллеза.
— В основном заражение происходит через царапину на коже или укус, потому что ротовая полость у кошек тоже содержит множество микроорганизмов, которые могут быть опасны для человека, — заключил эксперт.
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