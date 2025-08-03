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Мэром Благовещенска стал Руслан Абдрахманов

Депутаты назначили нового главу городского поселения.

Источник: Комсомольская правда

В Благовещенске главой администрации стал Руслан Абдрахманов. Об этом сообщила руководитель района Анна Караванова.

Всего на конкурс поступило пять заявлений, до последнего этапа допустили трех кандидатов. Вместе с ним принимали участие заместитель главы администрации района Александр Бурунов и главный инженер Благовещенского отделения БашРТС Егор Краснов.

За Руслана Абдрахманова проголосовали единолично все депутаты городского совета. Ранее он был управляющим делами администрации городского поселения с 2023 года.

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