«В исключительных случаях ребенок может быть изъят из семьи». Милиция предупредила об усиленном контроле за поведением детей в интернете

Милиционеры проводят тщательную проверку всех фото и видео с так называемых флетов и вписок, другого контента с признаками правонарушений. Также на контроле — жестокое обращение с животными, распитие алкоголя, вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение, хулиганство, буллинг и т.д.