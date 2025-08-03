«В исключительных случаях ребенок может быть изъят из семьи». Милиция предупредила об усиленном контроле за поведением детей в интернете

Минская милиция усилила контроль в интернете за детьми, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители сказали о непрерывном мониторинге интернета для контроля за оперативной обстановкой. При этом особое внимание уделяют профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
Милиционеры проводят тщательную проверку всех фото и видео с так называемых флетов и вписок, другого контента с признаками правонарушений. Также на контроле — жестокое обращение с животными, распитие алкоголя, вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение, хулиганство, буллинг и т.д.
— По всем фактам выявленных нарушений приняты меры реагирования, — прокомментировали в ГУВД.
Виновных привлекают к административной либо уголовной ответственности. Кроме того, с детьми и их родителями проводят профилактическую работу.
— В исключительных случаях ребенок может быть изъят из семьи или направлен в воспитательную колонию, — предупредили в пресс-службе.
Ранее еще сказали, что МВД хочет ужесточить ответственность для родителей, чьи дети попали в СОП или были изъяты из семьи: «Не должны оставаться дома».
И сообщили, что в Бресте 16-летний мотоциклист погиб в ДТП с машиной с проблесковыми маячками.
Еще в Барановичском районе семилетний мальчик погиб, пойдя с отцом на работу.