Соседняя с Беларусью Польша продлевает погранконтроль с Литвой и Германией

Власти соседней с Беларусью Польши продлевают пограничный контроль на границах с Литвой и Германией, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что Польша вводит погранконтроль с Литвой и Германией.
А сейчас стало известно, что польские власти продлевают погранконтроль с Литвой и Германией еще на несколько месяцев — до 4 октября.
Польша приняла решение продлить пограничный контроль на границе с Литвой до 4 октября, сообщают литовские СМИ.
— Данная мера принята для предотвращения вторичной миграции. Это, безусловно, не направлено против граждан Литвы, — прокомментировал глава МВД Литвы Владислав Кондратович.
Тем временем милиция предупредила об усиленном контроле за поведением детей в интернете: «В исключительных случаях ребенок может быть изъят из семьи».
А еще мы писали, что ОМОН приехал на рынок «Экспобел» в Минске из-за мигрантов.