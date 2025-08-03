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Соседняя с Беларусью Польша продлевает погранконтроль с Литвой и Германией

Соседняя с Беларусью Польша продлила погранконтроль на границах с ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Власти соседней с Беларусью Польши продлевают пограничный контроль на границах с Литвой и Германией, пишет БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что Польша вводит погранконтроль с Литвой и Германией.

А сейчас стало известно, что польские власти продлевают погранконтроль с Литвой и Германией еще на несколько месяцев — до 4 октября.

Польша приняла решение продлить пограничный контроль на границе с Литвой до 4 октября, сообщают литовские СМИ.

— Данная мера принята для предотвращения вторичной миграции. Это, безусловно, не направлено против граждан Литвы, — прокомментировал глава МВД Литвы Владислав Кондратович.

Тем временем милиция предупредила об усиленном контроле за поведением детей в интернете: «В исключительных случаях ребенок может быть изъят из семьи».

А еще мы писали, что ОМОН приехал на рынок «Экспобел» в Минске из-за мигрантов.