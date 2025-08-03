Гендир «Акрона» Константин Клюшев: задача команды на сезон — топ-8 РПЛ

Руководитель «красно-черных» поделился планами на этот розыгрыш Премьер-лиги и впечатлениями от матча против «Спартака» в Самаре.
Напомним, «Акрон» разошелся ничьей с москвичами — 1:1. При этом хозяева целый тайм были в большинстве. Перед перерывом защитник «красно-белых» Даниил Хлусевич получил второй «горчичник» и покинул поле.
Воспользоваться преимуществом тольяттинцы не смогли. На 64-й минуте Стефан Лончар не реализовал пенальти, а в добавленное время пропустили. Забил Пабло Солари. Спас волжан Артем Дзюба. Реализовал 11-метровый перед финальным свистком.
«Отличная игра нашей команды. Ребятам большое спасибо за то, что не опустили руки. По судейству никаких вопросов нет. Все объективно было», — заявил после встречи третьего тура гендиректор «Акрона» Константин Клюшев.
Свой пост занял недавно. Сменил Алексея Власова, который трудился в клубе с 2021 года.
«Задача — топ-8 РПЛ. Принципиальной обогнать “Крылья” нет. Достаточно уважительно относимся друг к другу. У нас такое добрососедство. Нет такого, что топим друг друга», — добавил Клюшев.
Отдельно рассказал о комплектовании команды. После минувшего сезона «красно-черные» подписали только вратаря Виталия Гудиева, полузащитников Хетага Хосонова и Никиту Базилевского.
«Обсуждаем все с тренерским штабом и спортдиректором. У нас не самый высокий бюджет. Должны действовать максимально эффективно, ответственно подходить к трансферам. Для нас важно не только качество игрока, но и финансовая составляющая сделки. Сейчас футболистов, которых можем себе позволить, особенно с учетом российского паспорта, не так много на рынке. Действуем точечно», — объяснил гендир тольяттинского коллектива.
Также сказал, что в команде разберутся, кому далее пробивать пенальти.
На днях владелец «красно-черных» Павел Морозов поделился мнением о противостоянии с «Крыльями Советов».
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.