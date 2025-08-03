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Больше 33 тысяч человек посетили фестиваль городского хозяйства в Москве

Фестиваль городского хозяйства «Лужники» в Москве посетили более 33 тыс человек.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Больше 33 тысяч человек посетили фестиваль городского хозяйства «Лужники» в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Больше 33 тысяч человек посетили вчера фестиваль городского хозяйства в “Лужниках”. Фестиваль городского хозяйства в рамках форума-фестиваля “Москва 2030” — это бесчисленное количество мастер-классов для детей и взрослых, яркие фотозоны, познавательные активности, интерактивные игровые зоны и много веселья», — говорится в сообщении.