Аэропорт Сочи планирует обслужить 117 рейсов до конца суток

СОЧИ, 3 авг — РИА Новости. Сто семнадцать рейсов на вылет и прилет планирует обслужить аэропорт Сочи до конца суток после восстановления работы второго топливного оператора, ранее из-за ограничения его работы, связанного с устранением последствий падения обломков БПЛА, вводились ограничения на обслуживание до пяти рейсов в час, сообщили в сочинской авиагавани.
«Ожидается до конца суток обслуживание ещё 56 рейсов на вылет и 61 на прилёт. До 17.00 (совпадает с мск) была ограничена работа одного из двух топливных операторов аэропорта Сочи, что связано с устранением последствий падения обломков БПЛА. Для возможной оперативной корректировки расписания рейсов авиакомпаниями, было выпущено оповещение об ограничении на обслуживание до пяти рейсов в час», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на 16.00 мск в аэропорту Сочи было обслужено 94 рейса на вылет и 104 рейса на прилёт.
По данным сочинской авиагавани, полное восстановление работы второго топливного оператора произошло в 17.00 мск. Готовность к его запуску подтверждена контрольными проверками: взятием проб и испытанием резервуаров, заправка воздушных судов в настоящее время осуществляется двумя операторами, подчеркнули в аэропорту Сочи.