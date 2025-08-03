Белстат: в Беларуси на 1000 браков приходится более 750 разводов

Стало известно, как много в Беларуси стало разводов за последние несколько лет. Данные опубликовали в Национальном статистическом комитете.
По данным Белстат, в Беларуси в 2024 годах зарегистрировали 46 242 брака и 34 866 разводов. При этом на 1000 человек населения число браков составило 5,1, а разводов — 3,8.
За период с 2019 по 2024 годы наибольшее число браков было заключено в 2019 году (62 744), а наименьшее в 2024-м — 46 242. За этот же период разводов больше всего было в 2020 году — 35 144.
Также сообщается, что соотношении браков и разводов в Беларуси по категориям «городское население» и «сельское население» примерно одинаково.
Согласно региональной статистике в 2024-м в Минске зарегистрировали 11 589 брака и 7716 разводов. По областям больше всего за прошлый год браков было в Гомельской области (6465), а меньше всего — в Гродненской (4864).
Развелись в Минске в прошлом году 7716 пар. Больше всего разводов зарегистрировали в Минской области (5541), а меньше всего 0 в Гродненской (3563).
Тем временем милиция предупредила об усиленном контроле за поведением детей в интернете: «В исключительных случаях ребенок может быть изъят из семьи».
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