Ночью 4 августа в Самарской области ожидается переменная облачность и тепло

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет ночью 4 августа в Самарской области.
В ночь на понедельник в регионе ожидается переменная облачность. В большинстве районов осадков не прогнозируется, однако местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4−9 м/с. Температура воздуха в регионе составит от +16 до +21 градусов.
В Самаре ночью ожидается от +19 до +21, в Тольятти — от +18 до +20, в Сызрани — от +17 до +19 градусов.
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