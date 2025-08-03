Тракторист сельхозпредприятия в Глубокском районе похитил более 300 л топлива

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе тракторист похитил с сельхозпредприятия более 300 л топлива. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Сотрудниками Глубокского РОВД в ходе отработки поступившей оперативной информации в сарае, принадлежащем 48-летнему жителю Глубокского района, обнаружены и изъяты полимерные канистры с 310 л окрашенного дизельного топлива. Со слов мужчины, он использовал солярку для заправки собственного автомобиля. А купил ее у тракториста-машиниста сельхозорганизации.
В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 56-летний работник предприятия на протяжении нескольких месяцев сливал солярку с рабочего трактора и затем продавал ее. В настоящее время по указанному факту проводится проверка. -0-