Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тракторист сельхозпредприятия в Глубокском районе похитил более 300 л топлива

Сотрудниками Глубокского РОВД в ходе отработки поступившей оперативной информации в сарае, принадлежащем 48-летнему жителю Глубокского района, обнаружены и изъяты полимерные канистры с 310 л окрашенного дизельного топлива.

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе тракторист похитил с сельхозпредприятия более 300 л топлива. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Сотрудниками Глубокского РОВД в ходе отработки поступившей оперативной информации в сарае, принадлежащем 48-летнему жителю Глубокского района, обнаружены и изъяты полимерные канистры с 310 л окрашенного дизельного топлива. Со слов мужчины, он использовал солярку для заправки собственного автомобиля. А купил ее у тракториста-машиниста сельхозорганизации.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 56-летний работник предприятия на протяжении нескольких месяцев сливал солярку с рабочего трактора и затем продавал ее. В настоящее время по указанному факту проводится проверка. -0-