Тракторист сельхозпредприятия в Глубокском районе похитил более 300 л топлива

Сотрудниками Глубокского РОВД в ходе отработки поступившей оперативной информации в сарае, принадлежащем 48-летнему жителю Глубокского района, обнаружены и изъяты полимерные канистры с 310 л окрашенного дизельного топлива. Со слов мужчины, он использовал солярку для заправки собственного автомобиля. А купил ее у тракториста-машиниста сельхозорганизации.