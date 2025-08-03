Как выбрать безопасный арбуз или дыню и где их лучше покупать

По ее словам, именно в это время бахчевые, выращенные в степных районах полуострова, достигают полной зрелости в естественных условиях. Ранние плоды — в мае-июне — как правило, завезены из Турции, Узбекистана или Казахстана и могут быть собраны преждевременно или выращены с использованием интенсивных азотных удобрений.
«Период созревания бахчевых должен быть выдержан. Они, вроде бы, внешне уже достигли своих размеров, но тем не менее еще не до конца созрели», — пояснила Лысенкова.
Она также добавила, что удобрения — это не плохо, но только когда в меру. Арбуз и дыни сами «берут» из почвы столько нитратов, сколько необходимо для роста. Опасность возникает только в случае превышения допустимых доз.
«Наукой доказано, что только три сантиметра от кожицы могут быть с нитратами. А мякоть внутри, если плод полностью созрел, будет безопасной», — отметила эксперт.
У дыни кожура тоньше, и нитраты могут проникать глубже, но массовых случаев превышения не фиксируются. Тем не менее, в этом году Роспотребнадзор обнаружил две пробы дынь с превышением нитратов — одну турецкого происхождения и одну выращенную в Крыму.
«Сколько бы исследований мы ни проводили, мы не говорим, что дыня больше поражается нитратами. Нет. Есть, конечно, отклонения», — добавила Лысенкова.
Она подчеркнула, что покупать бахчевые следует исключительно в магазинах, супермаркетах или на рынках, где имеются документы, подтверждающие безопасность продукции — декларации соответствия, результаты лабораторных анализов, ветеринарные справки. Покупка у дороги крайне нежелательна: такие плоды впитывают выхлопные газы, содержащие тяжелые металлы, включая ртуть, свинец и мышьяк.
Лысенкова отметила, что перед употреблением арбуз и дыню надо обязательно мыть с мылом и щеткой, особенно если покупка происходила на открытом воздухе. Никогда не стоит просить продавца сделать надрез на арбузе — это нарушает стерильность и способствует попаданию микробов внутрь плода.
«Мы приносим микробы домой и помещаем их внутрь арбуза своими ножами, досками, руками грязными, или это делают продавцы — какая разница», — объяснила эскперт.
Она уточнила, что разрезанный арбуз или дыню нужно немедленно убирать в холодильник, упаковав в пленку или контейнер. Хранить такие продукты можно только при температуре +2…+6 градусов. Несоблюдение условий хранения может привести к пищевым отравлениям, не связанным с нитратами, а вызванными размножением микрофлоры.
«Арбуз — это 99% влажности и большое содержание сахара. Микроорганизмы в такой среде размножаются очень быстро», — сказала Лысенкова.
Она напомнила, что арбузы и дыни не рекомендуются детям до 2-х лет, людям с заболеваниями ЖКТ и почек и пациентам с сахарным диабетом. Кроме того, не стоит сочетать бахчевые с молочными или мясными продуктами, чтобы избежать процессов брожения и расстройств пищеварения.
Ранее сообщалось, что урожай бахчевых в Крыму в этом году выдался богатым, на данный момент собрано уже 380 тонн дынь и арбузов.