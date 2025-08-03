Как выбрать безопасный арбуз или дыню и где их лучше покупать

По ее словам, именно в это время бахчевые, выращенные в степных районах полуострова, достигают полной зрелости в естественных условиях. Ранние плоды — в мае-июне — как правило, завезены из Турции, Узбекистана или Казахстана и могут быть собраны преждевременно или выращены с использованием интенсивных азотных удобрений.