Гости губернской Мельпомены: как работают выездные творческие лаборатории в Елабуге и Адыгее

Четвертый по населению за полярным кругом и самый восточный город Европы с его оленьими упряжками, вкраплениями советского ампира архитектора Всеволода Лунева, строганиной из омуля и памятниками проржавленным автобусам — маршрут отнюдь не сибаритский, он для настоящих коллекционеров впечатлений. В самом центре города, конечно, на улице Ленина (ее еще называли Заполярной Кочегаркой), располагается Воркутинский музыкально-драматический театр имени Мордвинова — призер «Золотой маски» и многих других наград. Гвоздь репертуара — «Сильва. Дойти до премьеры» Валерия Маркина. Это спектакль — посвящение репрессированным мастерам сороковых, пронзительный и искрометный «док», обращающийся к популярному тренду «театра в театре». В центре сюжета — история создания сцены Воркутлага в августе 1943 года силами падающих с ног ссыльных артистов, чьи имена можно определить словом «созвездие»: бывший художественный руководитель Большого театра СССР Борис Мордвинов, актеры Наталья Глебова, Борис Козин, Вера Пясковская, Борис Дейнека, супруги Пилацкие. Идея создать театр посреди вечной мерзлоты и открыть его веселым музыкальным спектаклем родилась у начальника лагеря — приказ звучит со сцены из радиорубки: «В целях наилучшего обслуживания вольнонаемного населения Воркутинского угольного бассейна художественно-зрелищными мероприятиями…». Свет в зале не гаснет, уборщица драит пол, зрители не понимают, началось ли действие, и продолжают болтать, многие говорят на коми. Как тени из обеих кулис выходят артисты — будущие премьеры зажигательной оперетты Имре Кальмана: закутанная в плед Сильва, красивая, но возрастная жена начальника лагеря, надсадно кашляющий князь Леопольд Волипюк, неунывающий «враг народа» Бонифаций Кончинау и сам худрук — осужденный по 58-й статье (за шпионаж) в недавнем прошлом блистательный маэстро, соавтор Шостаковича, прибывший из пыточного барака. Образ, прототипом которого стал Борис Мордвинов, играет заслуженный артист Республики Коми Николай Аникин. Персонажа называют Николаем Алексеевичем, все другие артисты тоже под своими именами — магия зарождения праздничного, легкомысленного, парящего, танцующего театра происходит на наших глазах. Надо сказать, что такого рода вещи очень легко испортить — водрузить посреди сцены бревно, посадить на него спиной к зрителям одетых в телогрейки актеров, заставить их петь что-нибудь народное, погребальное. Но нет — казалось бы, немыслимая в этих реалиях веселая оперетта набирает обороты на глазах зала, взрываясь в финале такой феерией, что зритель выходит из зала, напевая «Частица черта в нас заключена подчас…». Собственно, в этом и заключен феномен Воркутинского музыкально-драматического — это актерский театр в том самом смысле, который закладывал Станиславский, требуя от русского актера психологической, драматической, философской глубины и такого же уровня сценической рефлексии, итогом которой — катарсис, утверждающий триумф человеческого духа над превратностями бытия.