Гости губернской Мельпомены: как работают выездные творческие лаборатории в Елабуге и Адыгее

С конца июля в Елабуге (Татарстан) и Адыгее в рамках федеральной программы поддержки театров малых городов России начинают работу выездные творческие лаборатории, в них будут участвовать региональные коллективы, а также режиссеры и педагоги из Москвы и Петербурга. Подобного рода события открывают новые точки на театральной карте страны, но известны они в основном театроведам. «Вечерняя Москва» составила маршрут — по самым обсуждаемым сценам страны.
Ачинск, Березняки, Большая Атня, Губаха, Канск, Кудымкар, Лысьва, Лесосибирск, Саров, Серов, Уссурийск, Шарыпово… Если вы начнете перечислять новые точки на театральной карте России, неподготовленный собеседник решит, что с ним играют в города, причем мухлюют, повышая в ранге рабочие поселки и деревни на десять домов. Зато настоящий театрал придет в восторг. Сегодня знатоки ездят в Новосибирск к Андрею Прикотенко, в Альметьевск к Камилю Тукаеву, в Воркуту к Захару Комлеву и Валерию Маркину, в Нягань к Сойжин Жамбаловой, как когда-то к Марку Захарову в столицу и до сих пор к Льву Додину в город на Неве. Самые яркие постановки региональных коллективов можно поймать и в Москве и плюс-минус окрестностях, если считать, что три часа на электричке — это недалеко. Лучшие спектакли участвуют в фестивалях — Чеховском в Москве, «Мелиховской весне» в подмосковном Чехове, «Ясной Поляне» в усадьбе Льва Николаевича под Тулой.
Осенью два спектакля-победителя в номинациях большой и малой форм Фестиваля малых городов театров России показывают на сцене Наций — всего два вечера в году…
В отличие от модных гастро-, агро- и экотуров, театральный туризм пока не стал коммерческим трендом. В интернете иногда попадаются подобные предложения от частных лиц, имеющих отношение к театру — например, авторский проект музыканта Аркадия Стародубцева, но по большей части это самоход.
Как показал опрос журнала «Театрал», ездить за театральными впечатлениями в другие города готовы 36 процентов россиян. Как правило, недалеко. Для жителей Петербурга это Псков, для москвичей — Владимир, Калуга, Тверь, Рязань и, конечно, Ярославль с Волковским театром. Что ж, географию можно существенно расширить и побывать не только в намоленных, но и самых передовых театрах, а заодно и в очень необычных местах.
Сильва под арестом.
Четвертый по населению за полярным кругом и самый восточный город Европы с его оленьими упряжками, вкраплениями советского ампира архитектора Всеволода Лунева, строганиной из омуля и памятниками проржавленным автобусам — маршрут отнюдь не сибаритский, он для настоящих коллекционеров впечатлений. В самом центре города, конечно, на улице Ленина (ее еще называли Заполярной Кочегаркой), располагается Воркутинский музыкально-драматический театр имени Мордвинова — призер «Золотой маски» и многих других наград. Гвоздь репертуара — «Сильва. Дойти до премьеры» Валерия Маркина. Это спектакль — посвящение репрессированным мастерам сороковых, пронзительный и искрометный «док», обращающийся к популярному тренду «театра в театре». В центре сюжета — история создания сцены Воркутлага в августе 1943 года силами падающих с ног ссыльных артистов, чьи имена можно определить словом «созвездие»: бывший художественный руководитель Большого театра СССР Борис Мордвинов, актеры Наталья Глебова, Борис Козин, Вера Пясковская, Борис Дейнека, супруги Пилацкие. Идея создать театр посреди вечной мерзлоты и открыть его веселым музыкальным спектаклем родилась у начальника лагеря — приказ звучит со сцены из радиорубки: «В целях наилучшего обслуживания вольнонаемного населения Воркутинского угольного бассейна художественно-зрелищными мероприятиями…». Свет в зале не гаснет, уборщица драит пол, зрители не понимают, началось ли действие, и продолжают болтать, многие говорят на коми. Как тени из обеих кулис выходят артисты — будущие премьеры зажигательной оперетты Имре Кальмана: закутанная в плед Сильва, красивая, но возрастная жена начальника лагеря, надсадно кашляющий князь Леопольд Волипюк, неунывающий «враг народа» Бонифаций Кончинау и сам худрук — осужденный по 58-й статье (за шпионаж) в недавнем прошлом блистательный маэстро, соавтор Шостаковича, прибывший из пыточного барака. Образ, прототипом которого стал Борис Мордвинов, играет заслуженный артист Республики Коми Николай Аникин. Персонажа называют Николаем Алексеевичем, все другие артисты тоже под своими именами — магия зарождения праздничного, легкомысленного, парящего, танцующего театра происходит на наших глазах. Надо сказать, что такого рода вещи очень легко испортить — водрузить посреди сцены бревно, посадить на него спиной к зрителям одетых в телогрейки актеров, заставить их петь что-нибудь народное, погребальное. Но нет — казалось бы, немыслимая в этих реалиях веселая оперетта набирает обороты на глазах зала, взрываясь в финале такой феерией, что зритель выходит из зала, напевая «Частица черта в нас заключена подчас…». Собственно, в этом и заключен феномен Воркутинского музыкально-драматического — это актерский театр в том самом смысле, который закладывал Станиславский, требуя от русского актера психологической, драматической, философской глубины и такого же уровня сценической рефлексии, итогом которой — катарсис, утверждающий триумф человеческого духа над превратностями бытия.
Феномен Альметьевска.
Альметьевский татарский госдрамтеатр (в 225 км от Казани) награжден дипломами конкурсов «100 лучших товаров России» и регулярно выигрывает гранты Минкульта РФ и СТД республики. Почти ровесник татарской нефти, был организован в 1944 году, с тех пор в Альметьевске служили только лучшие. Москву он покорил два года назад — метафоричным, притчевым спектаклем «Жыл Артыннан» («Бегущий за ветром») Камиля Тукаева, решившего «поставить что-нибудь шекспировское». Думали о Гамлете, думали о Ромео и Джульетте, но не меньший градус трагизма режиссер внезапно обнаружил в современном мировом бестселлере Холеда Хоссейни. История афганских принца и нищего, сына богатого кабульского торговца и его слуги-хазарейца в канун Исламской революции — это сюжет о дружбе-предательстве-покаянии. Жестокая социальная драма разворачивается в Кабуле 1970-х — все очень узнаваемо — мальчишки во дворе запускают воздушного змея, молодежь выплясывает под диско на домашней вечеринке, папаши день и ночь рулят каким-то бизнесом по поставке специй, и в этот размеренный, домашний мирок вклинивается трагедия: унижения, увечья, предательство, крах старого мира. Другой хит Альметьевска, отмеченный Гран-при Фестиваля театров малых городов России — брехтианский аттракцион «Не был женат» Айдара Заббарова по повести татарского классика Гаяза Исхаки. Герои, статная русская красавица Анна и чудаковатый сын муллы Шамси, скользят на шатающемся, намеренно кособоком пустом планшете сцены — действие скользит между эпохами и культурами, высвечивая смешное в серьезном, и наоборот. Несмотря на исторический хронотоп, пьеса отсылает в дореволюционные Петербург и Казань, отсыл очень актуален — какую черствость и бессердечие может скрывать маска добродушного, слегка блаженного, инфантильного мужика.
Огни Сибири.
В столице Сибири множество прославленных сцен: Новосибирский музыкальный, Новосибирский государственный академический оперы и балета, Новосибирский городской драматический под руководством Афанасьева, «Старый дом» и, конечно «Красный факел» — один из ведущих театров не только Сибири, но и России. Также участвовал во множестве российских фестивалей как регионального, так и международного значения в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ярославле, Пскове, Перми, Екатеринбурге, Красноярске и других крупных городах. В последние годы по приглашению организаторов театр активно выезжает на зарубежные гастроли и фестивали. Постановки «Красного факела» побывали во многих странах мира — Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Греции, Румынии, Японии и продолжают получать приглашения.
Театр создан в 1920 году в Одессе группой молодых актеров во главе с режиссером Владимиром Татищевым. Одиннадцать лет «Красный факел» был передвижным, а в 1932 году обосновался в Новосибирске. Театр сыграл значительную роль в культурной жизни города, с «Красным факелом» связаны судьбы выдающихся театральных деятелей страны: народной артистки РСФСР Веры Редлих, народного артиста СССР Евгения Матвеева, народного артиста РФ Владлена Бирюкова, народной артистки СССР Анны Покидченко, заслуженного артиста РСФСР Анатолия Солоницына. Сегодня им руководит петербуржец Андрей Прикотенко, лауреат «Золотой маски», «Золотого софита» и многих других наград, режиссер со своим очень узнаваемым почерком. Обнажающий в героях их архетипическую основу и создающий на сцене космомиры, пятидесятилетний Прикотенко успел поразить Петербург, Ригу и Москву своими литературными постановками в диапазоне от «Одиссеи» и трактата философа Джорджо Агамбена о Пульчинелле до инсценировок современной прозы. В числе новинок «Мертвые души» Гоголя и «Бесы» по Достоевскому — напряженный «человеческий документ» о юности и бунте и фантасмагорический ламповый макабр (пляска смерти) с уездной ленцой, балалайками и скучающими, когда не сплетничают, дамами при буклях и берцах.
Няганьский ТЮЗ.
В недавнем прошлом Нягань — это поселок лесозаготовителей в Ханты-Мансийском автономном округе. Лыжные курорты, шаманы, бараньи головы в качестве угощения на торжество.
Няганьский ТЮЗ (Югра) привозил в Москву «Калечину-Малечину». Инсценировать повесть Евгении Некрасовой — задача не из тривиальных: молодой, но в некоторых кругах уже культовый автор Некрасова пишет сложные, многослойные поэмы в прозе — почти белый стих, беспросветные будни современного «маленького человека», внезапное явление хтонических сил — как у Ремизова или Сологуба. К тому же Сойджин Жамбалова ставила спектакль опасной «инклюзивной» тематики — главное действующее лицо «Калечины» девятилетняя двоечница Катя, шпыняемая вечно занятыми на потогонных производствах родителями, презираемая учителями и одноклассниками. В один из особо неудачных дней на помощь Кате приходит кикимора — умерший, никому не нужный ребенок…
Из этой истории можно было бы сделать триллер или слезовыжималку, но у Жамбалаевой вышла темпераментная, ритмичная история взросления талантливой «белой вороны», по-подростковому дерзко, часто нелепо, но упорно преодолевающей инерцию своего унылого исходника. Подруга Кати, кикимора Калечина-Малечина — тут, верно, повлиял дух места — будто бы вышла из видимых только шаманам миров, как если бы в них вселилась советская детская действительность: очки — одно стекло заклеено пластырем, кургузая розовая шубка из мутона, красные варежки на резинке, из которых торчат куриные лапки, спутанная коса — «на голове воронье гнездо», в косах запутались потерянные вещи, например Катин кнопочный мобильник, за который ее очень ругали.
Доминанта пермского края.
Город на востоке Пермского края, возникший в середине XVIII века на месторождении руды, располагает очень концептуальной сценой — Камерным театром «Доминанта». Он был создан в год миллениума командой единомышленников во главе с режиссером Любовью Зайцевой. Среди летних активностей — ежегодный театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», получивший в 2023 году Гран-при международной премии Russian Event Awards. Сегодня в репертуаре Камерного театра живет 14 ландшафтных спектаклей — «Черный монах» по одноименной повести Чехова, который зрители с восторгом принимали в усадьбе Антона Павловича в Мелихове. Еще один хит театра — травелог «Родительский день». По случаю родительской субботы мать и сын отправляются навестить «своих» — разумеется, уже покойников. Черная коробка сцены, белые ватмановские листы на полу и только два актера — стареющая постсоветская тетка, мать и ее хипстерский седеющий сын, выбирающий между семьей с ее заботой, болью, силой рода и очередным безопасным вечером за аперолем со случайными френдами.
Серовская драма.
Одна из «визитных карточек» Серовского театра драмы (город Серов находится в Свердловской области) — «Перевал Дятлова» режиссера Александра Сысоева. История отсылает к одноименному роману Анны Матвеевой и задокументированному трагическому событию — в 1959 году в окрестностях горы Холатчахль погибла группа студентов-туристов из Уральского педагогического. Спектакль ездит по фестивалям, призов пока, кажется, не взял, но очень впечатляющий, и прежде всего контрастом. Над веселыми студентами из УПИ, распевающими песни времен юности наших мам и бабушек («Как захочешь, придешь и пещеру найдешь, хобот мамонта вместе сжуем») тяготеет неумолимый античный рок, воплощенный в фигурах «ангелов смерти» гор: две усталые бабы, одетые в черные, словно монашеские, рясы, с еловыми ветками вместо крыльев, стелют для молодежи ложе погребального костра.
СПРАВКА.
1762 театра работают в России, по данным Росстата, на сегодняшний день.
Из них 782 — негосударственные, 662 — государственные.
К числу самых посещаемых относятся Большой театр, Мариинский театр, «Ленком Марка Захарова», Театр сатиры, Театр имени Евгения Вахтангова.
Среди самых необычных можно выделить «Театр теней» в Санкт-Петербурге, евпаторийский Театр на ходулях, Первый в мире подводный театр «Прозрачный мир» в Москве.
Среди отмеченных Гран-при театральных фестивалей сцен — Владимирский драматический театр, Свердловский театр драмы, Челябинский драматический молодежный театр, Русский драматический театр Удмуртии, Театр оперы и балета Республики Саха (Якутия), Башкирский театр оперы и балета.
КСТАТИ.
Федеральная программа по поддержке театров малых городов России действует без малого три десятка лет. Она включает Фестиваль театров малых городов России (ФТМГР) и выездные творческие лаборатории по современной драматургии. Организатор — Государственный Театр Наций при поддержке Министерства культуры РФ. Лауреатами последнего смотра в Сыктывкаре стали Березниковский драматический театр (Березники, Пермский край) и театр «Доминанта» в Губахе. Гран-при в номинации «Лучший спектакль большой формы» получила постановка «вава» Петра Незлученко, в номинации «Лучший спектакль малой формы» победила постановка «Родительский день» Дмитрия Огородникова. В ближайшее время начинает работу выездная творческая лаборатория — она пройдет в Адыгее — с 21 по 29 июля.