Хаминский сказал, как накажут девушек за съемки на фоне пожара на нефтебазе

Девушек, которые решили снять для Тик-Тока веселый ролик на фоне горящей нефтебазы после атаки БПЛА в Сочи, ждет административное наказание, рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский.
Видео, которое выложили тиктокеры из Нижнего Тагила заинтересовало полицию. Как стало известно, троих участников съемок нашли и задержали. В отношении 20-летней девушки, которая снимала видео, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения в виде штрафа до 30 тысяч рублей.
По мнению юриста Александра Хаминского, действия девушек могут трактоваться как мелкое хулиганство.
«В том, какую музыку использовали девушки для озвучивания сюжета, в их поведении есть глумление. Я бы трактовал их поступок как мелкое хулиганство. Штраф за это правонарушение небольшой, но закон предусматривает административный арест до 15 суток. В этом случае это было бы уместно и заставило бы девушек задуматься о своем поведении», — отметил он.
Ранее сообщалось о том, что в Адлерском районе Сочи произошло возгорание на нефтебазе. Предварительной причиной инцидента называют попадание обломков дрона.