Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хаминский сказал, как накажут девушек за съемки на фоне пожара на нефтебазе

В Сети появилось видео с двумя девушками на фоне пожара на нефтебазе в Сочи.

Источник: Аргументы и факты

Девушек, которые решили снять для Тик-Тока веселый ролик на фоне горящей нефтебазы после атаки БПЛА в Сочи, ждет административное наказание, рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский.

Видео, которое выложили тиктокеры из Нижнего Тагила заинтересовало полицию. Как стало известно, троих участников съемок нашли и задержали. В отношении 20-летней девушки, которая снимала видео, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения в виде штрафа до 30 тысяч рублей.

По мнению юриста Александра Хаминского, действия девушек могут трактоваться как мелкое хулиганство.

«В том, какую музыку использовали девушки для озвучивания сюжета, в их поведении есть глумление. Я бы трактовал их поступок как мелкое хулиганство. Штраф за это правонарушение небольшой, но закон предусматривает административный арест до 15 суток. В этом случае это было бы уместно и заставило бы девушек задуматься о своем поведении», — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что в Адлерском районе Сочи произошло возгорание на нефтебазе. Предварительной причиной инцидента называют попадание обломков дрона.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше