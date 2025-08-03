Хаминский сказал, как накажут девушек за съемки на фоне пожара на нефтебазе

«В том, какую музыку использовали девушки для озвучивания сюжета, в их поведении есть глумление. Я бы трактовал их поступок как мелкое хулиганство. Штраф за это правонарушение небольшой, но закон предусматривает административный арест до 15 суток. В этом случае это было бы уместно и заставило бы девушек задуматься о своем поведении», — отметил он.