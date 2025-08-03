В отеле Soluxe Moscow прошел Кубок посла Китая по логической настольной игре вэйци

2 и 3 августа в отеле Soluxe Moscow, что в китайском деловом центре «Парк Хуамин», прошел Кубок посла Китая по вэйци — логической настольной игре, более известной у нас как го. Турниры по этому виду спорта под патронажем китайской дипмиссии проводятся у нас с 1997 года и пользуются возрастающей популярностью. Так, в этом году большинство посетителей турнира — дети. А сразиться можно было не только друг с другом, но и с искусственным интеллектом — робот умеет настраиваться на разные уровни игры.
Если для кого-то го — главная настольная игра Восточной Азии, намного превосходящая шахматы по сложности — до сих пор экзотика, так это зря. Она внесена в календарь Минспорта, а соревнования на звание сильнейшего игрока в го проводятся в нашей стране еще с 1977 года. Вот уже многие годы организатором главного кубка России по этой игре выступают московский Департамент спорта и посольство КНР — где в ходу более традиционное название «вэйци».
Пожалуй, это одна из лучших и точно сложнейшая из настольных стратегических игр, которые придумала мировая традиция (отметим, кстати, что вся эта категория игр имеет корни на Востоке). На игровой доске с разметкой по горизонтали и вертикали (чаще всего 13*13 клеток, но может быть вплоть до 19*19) игроки расставляют черные и белые круглые камешки, стремясь окружить фишки соперника. Кстати, черные ходят первыми, а изначально доска пустая.
Не имея свободы хода (она в правилах поэтически называется «дыхание»), камешек или даже их группа «гибнут» и снимаются с доски. Кто набрал в течение тура больше «трофеев» — тот и победитель. А выдающаяся сложность берется из не менее выдающейся комбинаторики: клеток много (в шахматах и шашках — 64, а здесь вплоть до 361), перемещать камни можно по куда более свободным правилам, чем шахматные фигуры. Запрещены при этом «размены» фигур и «самоубийственные» ходы.
Словом, самый простор для стратегического мышления — то есть умения видеть на много ходов вперед. По времени игроки также ограничены — в игре приняты часы типа шахматных.
Традиция турниров на Кубок посла Китая, возрожденная в 2018 году, успешно растет: в этом году на соревнования собрались около 300 участников из разных регионов страны и более 500 гостей. Самые юные игроки — дошкольники-пятилетки (и не стоит думать, что неподготовленный взрослый может легко обыграть такого ребенка!).
Среди участников такие звезды этого вида спорта, как гроссмейстеры и чемпионы России разных лет Илья Шикшин, Дмитрий Сурин, Антон Черных и семикратный чемпион Европы Александр Динерштейн.
— Чтобы стать сильным игроком в го, нужно иметь стратегическое мышление, многозадачность и уметь грамотно распределять ресурс, — отметил на открытии турнира его директор, гроссмейстер Тимур Санкин. По его словам, тренировке этих навыков способствует искусственный интеллект, который для игроков прежде всего не соперник, а выдающийся тренажер. Именно поэтому с роботом на турнире может сыграть любой — но вот призы «железяке» не полагаются.
Из-за многолюдности в этом году кубок впервые стал двухдневным. «Очень много детей, — констатирует Тимур Санкин. — Обычно их около 50%, а в этот раз уже 60−70%, и это обнадеживает».
Добавим, что турнир по вэйци — это еще и знакомство с китайской культурой. И тут в полную силу постарались дипломаты КНР, титульные организаторы соревнования. Здесь можно было посетить мастер-классы по каллиграфии, традиционной китайской живописи, чайные церемонии. Иными словами — все то, чем китайская цивилизация славится на весь мир.
Интересно, что кубки китайской дипмиссии по вэйци проводятся не только в Москве — «консульские» турниры есть в Санкт-Петербурге, Казани, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке. Учитывая, что эта игра, как признано всем миром, хорошо развивает стратегическое мышление — этому нельзя не порадоваться.