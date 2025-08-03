В отеле Soluxe Moscow прошел Кубок посла Китая по логической настольной игре вэйци

2 и 3 августа в отеле Soluxe Moscow, что в китайском деловом центре «Парк Хуамин», прошел Кубок посла Китая по вэйци — логической настольной игре, более известной у нас как го. Турниры по этому виду спорта под патронажем китайской дипмиссии проводятся у нас с 1997 года и пользуются возрастающей популярностью. Так, в этом году большинство посетителей турнира — дети. А сразиться можно было не только друг с другом, но и с искусственным интеллектом — робот умеет настраиваться на разные уровни игры.