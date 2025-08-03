Листья малины стали желтыми: 8 причин и как спасти урожай

С пожелтением листьев у малины сталкивались все дачники.
Многие дачники замечают, что у малины желтеют листья — и не всегда понимают, что это значит. Причин может быть несколько: от вредителей до нехватки питания. О самых частых ошибках садоводов и способах спасти урожай URA.RU рассказала Светлана Самойлова — садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книги «Не просто огород».
Основные причины пожелтения листьев у малины.
Вредители портят корни и стебли.
Одна из распространенных причин пожелтения листвы — это вредители. Самойлова объясняет, что часто дело в малинной мухе, чья активность сказывается на состоянии побегов. Но не только она: «Подземные жители вроде медведки и крота тоже вредят кустам, когда своими ходами повреждают корни», — говорит Самойлова.
Для борьбы с малинной мухой нужны четыре весенние обработки:
До распускания почекВ момент набуханияПри появлении первых листьевПосле цветения (желательно повторить через 2 недели).
Подойдут препараты Интавир, Искра, Фуфанон Нова и другие. А вот летом обрабатывать уже поздно — вредитель активен весной.
С медведкой все проще — помогают специальные препараты, например, Медветокс и Антимедведка. А вот с кротами, по словам Самойловой, бороться сложнее:
«Никакие отпугиватели не помогли. Спасает только кошка-крысолов, и чем она дворовее — тем лучше», — отмечает садовод.
Малина нуждается в достаточном увлажнении, но переувлажнение для нее губительнрФото: Владимир Васин © URA.RU.
Не хватает влаги.
Малина — не яблоня. Она требует внимания, особенно в жару. «Садоводы часто ошибаются, забывая про полив. А малина нуждается в нем не меньше, чем томаты или кабачки», — подчеркивает эксперт.
В жару малину надо поливать дважды в неделю. Один взрослый куст требует от полведра до ведра воды — в зависимости от погоды и частоты дождей.
Недостаток питания.
Пожелтение может быть и признаком голодания. Особенно, если кусты растут на бедной почве. «Малину невозможно перекормить, — уверена садовод. — В идеале подкармливать раз в 10 дней, а в дождливую погоду — даже раз в неделю».
График подкормок по сезонам:
Первая половина лета — азотные удобрения (настой навоза, травяной настой, биогумус) Середина лета — гумат калияВторая половина лета — калийно-фосфорные удобрения (двойной суперфосфат, минеральные смеси с пометкой «осень», зола и пр.).
Если используется гранулированное удобрение, его важно разводить в воде: «Растворяем стакан гранул в литре горячей воды, хорошо размешиваем. Затем берем 2 столовые ложки на 8−10 литров воды», — указала Самойлова.
Подмерзание после зимы.
Иногда пожелтение — результат подмерзания стеблей. «Если кора повреждена морозами, то начинается постепенное отмирание, и это часто выражается в желтеющих листьях», — поясняет собеседница.
Что делать:
Перейти на ремонтантную малину, которую выращивают под один урожай, полностью обрезая осеньюИспользовать метод пригибания «мостиком» — пригибать кусты к земле на зиму, чтобы они были под снегом и не промерзали.
Почему еще желтеют листья у малины — и как это исправить.
Иногда причина в ошибках ухода. Вот основные из них и способы решения:
Избыток влаги. Постоянный полив может привести к загниванию корней и хлорозу листвы. Поливайте малину раз в 5−7 дней. Обязательно рыхлите почву, чтобы избежать застоя воды. Уберите мульчу, если земля переувлажнена. Кислая почва. При pH ниже 5,5 малина хуже усваивает питательные вещества. Проведите раскисление — внесите доломитовую муку, золу или известь (по инструкции), лучше осенью или ранней весной. Загущенная посадка. Кустам не хватает света и воздуха, они чаще болеют. Проредите побеги, оставляя не больше 6−8 на погонный метр. Обязательно удалите лишние прикорневые отпрыски. Жара и засуха. При сильной жаре без полива куст уходит в «стресс»: листья вянут и желтеют. В жару поливайте рано утром или вечером. После полива замульчируйте почву (соломой, скошенной травой без семян) — это удержит влагу и защитит корни от перегрева.