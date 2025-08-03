Листья малины стали желтыми: 8 причин и как спасти урожай

Избыток влаги. Постоянный полив может привести к загниванию корней и хлорозу листвы. Поливайте малину раз в 5−7 дней. Обязательно рыхлите почву, чтобы избежать застоя воды. Уберите мульчу, если земля переувлажнена. Кислая почва. При pH ниже 5,5 малина хуже усваивает питательные вещества. Проведите раскисление — внесите доломитовую муку, золу или известь (по инструкции), лучше осенью или ранней весной. Загущенная посадка. Кустам не хватает света и воздуха, они чаще болеют. Проредите побеги, оставляя не больше 6−8 на погонный метр. Обязательно удалите лишние прикорневые отпрыски. Жара и засуха. При сильной жаре без полива куст уходит в «стресс»: листья вянут и желтеют. В жару поливайте рано утром или вечером. После полива замульчируйте почву (соломой, скошенной травой без семян) — это удержит влагу и защитит корни от перегрева.