Комик Малой не может рассчитаться с налоговой

Сам Антонов в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что ФНС заблокировала его счета по ошибке, поскольку на его банковское приложение в телефоне приходила неверная информация о собственных доходах. Композитор сообщил, что ему не установили необходимое программное обеспечение (ПО) в отделении финансового учреждения, ссылаясь на различные причины. В связи с этим он не мог подать соответствующую налоговую декларацию. Кроме того, народный артист рассказал, что ранее в налоговой службе его всегда предупреждали, если необходимо было в срочном порядке подать декларацию о доходах. Однако в этот раз по неизвестным причинам этого не сделали.