Комик Малой не может рассчитаться с налоговой

На данный момент на Раковских не зарегистрированы исполнительные производства.
Комик Саша Малой (настоящее имя — Александр Раковских) просрочил налоговые выплаты на сумму, превышающую 150 тысяч рублей. Об этом пишет «Постньюс».
«Комик Саша Малой просрочил налоговые выплаты на сумму 157 тысяч рублей», — говорится в публикации «Постньюс». Задолженность возникла в рамках деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего организацию концертов. В настоящее время в отношении Раковских отсутствуют сведения о возбуждении исполнительных производств.
Саша Малой приобрел широкую известность благодаря своему участию в таких проектах, как «Comedy Баттл» и «Stand-Up на ТНТ». Также он часто появлялся в популярных шоу на YouTube, среди которых «Самый умный комик», «Книжный клуб» и «Разгоны».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕФНС заблокировала счета богатейшего артиста России: кто такой Антонов, его отношение к СВО и всесоюзная слава.
Ранее стало известно, что ФНС приняла решение о блокировке счетов Юрия Антонова. По имеющимся сведениям, причиной данного шага могла стать несвоевременная подача налоговой декларации, связанной с его деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Адвокат, лично знакомый с певцом, посчитал, что налоговая могла ошибочно провести блокировку из-за технического сбоя в работе системы. Помимо этого, ряд СМИ писал, что композитор занимает первую позицию в рейтинге самых состоятельных артистов России на 2025 год.
Сам Антонов в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что ФНС заблокировала его счета по ошибке, поскольку на его банковское приложение в телефоне приходила неверная информация о собственных доходах. Композитор сообщил, что ему не установили необходимое программное обеспечение (ПО) в отделении финансового учреждения, ссылаясь на различные причины. В связи с этим он не мог подать соответствующую налоговую декларацию. Кроме того, народный артист рассказал, что ранее в налоговой службе его всегда предупреждали, если необходимо было в срочном порядке подать декларацию о доходах. Однако в этот раз по неизвестным причинам этого не сделали.