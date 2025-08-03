«Это постановочное шоу»: Шаляпин раскаялся перед фанатами после свадьбы с молодой женой

Шаляпин признался, что свадьба с молодой девушкой не была настоящей.
Шоумен Прохор Шаляпин обратился к поклонникам после новости о его свадьбе с Ольгой Вашуриной. Их знакомство произошло на шоу «Свадьба вслепую», где пара познакомилась. Тогда молодые люди заявили, что намерены узаконить отношения. После этого зрители раскритиковали артиста за «недостойное отношение» к супруге. В ответ на это Шаляпин нарушил правила шоу и рассказал всю правду,
«Прошу всерьез не относиться. Это постановочное шоу ради рейтингов, ради того, чтобы вас развлечь», заявил Шаляпин. Его слова приводит издание «7 дней». Артист добавил, что они с Вашуриной делали все возможное, чтобы развлечь телезрителя.
Ранее Прохор Шаляпин уже привлекал внимание публики своими браками, в том числе с бизнесвумен Ларисой Копенкиной и канадской миллионершей Татьяной Дэвис. На шоу «Свадьба вслепую» он женился на Ольге Вашуриной, как того требует формат проекта, где пары, не знакомые ранее, заключают официальный брак и неделю живут вместе, после чего принимают решение о продолжении отношений.