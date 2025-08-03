«Это постановочное шоу»: Шаляпин раскаялся перед фанатами после свадьбы с молодой женой

Шоумен Прохор Шаляпин обратился к поклонникам после новости о его свадьбе с Ольгой Вашуриной. Их знакомство произошло на шоу «Свадьба вслепую», где пара познакомилась. Тогда молодые люди заявили, что намерены узаконить отношения. После этого зрители раскритиковали артиста за «недостойное отношение» к супруге. В ответ на это Шаляпин нарушил правила шоу и рассказал всю правду.