81-летняя автоледи насмерть сбила 64-летнюю электросамокатчицу в Канаде

Правоохранители арестовали 81-летнюю автомобилистку, которая насмерть сбила 64-летнюю женщину на электросамокате. ДТП произошло вечером в районе улиц Кодселл-авеню и Годдард-стрит в Норт-Йорке на севере Торонто, Канада.
Прибывшие на место по вызову офицеры обнаружили пожилую местную жительницу, которая скончалась от полученных при столкновении травм. Пожилая водитель Mazda в то же время скрылась с места аварии, даже не пыталась оказать жертве первую помощь.
— Ей предъявлены обвинения в оставлении места аварии, повлекшей смерть человека, и опасной эксплуатации транспортного средства, — передает телеканал CBS News.
Другой случай произошел в июле прошлого года, когда водитель электросамоката сбил королеву Дании Марию во время ее поездки в Гренландию. В момент общения монаршей особы с гражданами в толпу въехал пожилой мужчина и влетел в Марию.
На волне популярности выросло и количество ДТП с участием электросамокатов. Что делать человеку, которого сбил водитель самоката, и когда в аварии виноват пешеход — в материале «Вечерней Москвы».