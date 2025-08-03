4 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

4 августа — день, богатый на интересные события и памятные даты. В этот день мир отмечает День одиноких работающих женщин и веселый День качания на качелях, православная церковь чтит память святой Марии Магдалины, а народные приметы подсказывают, каким будет урожай. Давайте подробнее рассмотрим все значимые события этого дня.
День одиноких работающих женщин.
4 августа во многих странах отмечают важный социальный праздник — День одиноких работающих женщин (Single Working Women’s Day).
История возникновения.
Праздник был учрежден в 2006 году американской предпринимательницей Барбарой Пейн, которая сама являлась одинокой работающей женщиной. Она создала специальную сеть поддержки для таких же женщин, как она, чтобы помочь им чувствовать себя увереннее в обществе.
Актуальность праздника.
В современном мире до сих пор существуют стереотипы о том, что:
Основное предназначение женщины — семья и дети;Успешная карьера для женщины — это «недостаток»;Одинокие женщины якобы «несчастны».
Этот праздник призван:
Подчеркнуть важность личного выбора каждой женщины;Отметить вклад одиноких женщин в экономику и общество;Бороться с явлением синглизма (дискриминации одиноких людей).
Интересный факт: Термин «синглизм» впервые использовала социальный психолог Белла ДеПауло в своей книге «Singled Out» в 2006 году.
День качания на качелях.
Этот неофициальный, но очень душевный праздник напоминает нам о простых детских радостях.
История качелей.
Качели — одно из древнейших развлечений человечества: Упоминаются еще в древнегреческих мифах;Были популярны на русских народных гуляниях;В разных культурах существовали свои разновидности («скакухи», «колесо фортуны»).
Польза качания.
Современные исследования подтверждают, что качание на качелях:
Развивает вестибулярный аппарат у детей;Помогает преодолевать страх высоты;Является отличной эмоциональной разгрузкой для взрослых.
Как отметить праздник:
Найти хорошие качели в парке;Устроить фотосессию;Организовать дружеские соревнования «кто выше закачается»;Вспомнить любимые детские игры.
Церковные праздники 4 августа.
Православная церковь 4 августа отмечает несколько важных дат.
День памяти святой Марии Магдалины.
Мария Магдалина — одна из самых почитаемых святых:
Была исцелена Христом от семи бесов;Стала его верной ученицей;Первой увидела воскресшего Спасителя;Активно проповедовала христианство.
Интересные факты:
Мощи святой хранятся в Риме и Франции;В искусстве часто изображается с сосудом мира;Считается покровительницей парикмахеров и аптекарей.
Другие церковные даты.
4 августа также поминают:
Преподобного Корнилия Переяславского;Священномученика Феодора, епископа Римского.
Народные приметы на 4 августа (Марии Ягодницы).
В народном календаре этот день называли:
Мария Ягодница (собирали чернику и другие ягоды);Марьины именины;День Марии-сухой.
Погодные приметы.
Гроза — к богатому урожаю зерновых;Много росы — плохо для льна и картофеля;Туман утром — к солнечному дню;Пауки прячутся — скоро дождь.
Что нельзя делать.
Ссориться и выяснять отношения;Рубить калину (считалось, что это приносит несчастье);Работать в полдень (по поверьям, можно разгневать полевых духов).
Что можно делать.
Собирать ягоды и лекарственные травы;Заготавливать берёзовые веники для бани; Печь пироги с ягодами.
Известные люди, родившиеся 4 августа.
Этот день подарил миру много талантливых людей:
Искусство и музыка:
Луи Армстронг (1901) — легендарный джазовый музыкант;
Братья Коул и Дилан Спроус (1992) — популярные актеры.
Литература:
Витольд Гомбрович (1904) — выдающийся польский писатель.
Королевские особы:
Королева-мать Елизавета (1900);
Герцогиня Меган Маркл (1981).
Российские деятели:
Борис Алексеев (1984) — актер и режиссер;
Сергей Вихрев (1971) — театральный актер.
Заключение.
4 августа — удивительный день, который объединяет в себе:
Современные социальные праздники;Веселые неофициальные даты;Важные церковные события;Мудрые народные наблюдения.
Этот день напоминает нам, что в календаре есть место и для серьезных размышлений о роли женщины в обществе, и для простых детских радостей, и для духовного развития. Каждый может найти в этом дне что-то важное и интересное лично для себя.