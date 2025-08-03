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4 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

Узнайте, какие праздники отмечают 4 августа: День одиноких работающих женщин, День качания на качелях, церковные даты и народные приметы. История, традиции и интересные факты.

4 августа — день, богатый на интересные события и памятные даты. В этот день мир отмечает День одиноких работающих женщин и веселый День качания на качелях, православная церковь чтит память святой Марии Магдалины, а народные приметы подсказывают, каким будет урожай. Давайте подробнее рассмотрим все значимые события этого дня.

День одиноких работающих женщин.

4 августа во многих странах отмечают важный социальный праздник — День одиноких работающих женщин (Single Working Women’s Day).

История возникновения.

Праздник был учрежден в 2006 году американской предпринимательницей Барбарой Пейн, которая сама являлась одинокой работающей женщиной. Она создала специальную сеть поддержки для таких же женщин, как она, чтобы помочь им чувствовать себя увереннее в обществе.

Актуальность праздника.

В современном мире до сих пор существуют стереотипы о том, что:

Основное предназначение женщины — семья и дети;Успешная карьера для женщины — это «недостаток»;Одинокие женщины якобы «несчастны».

Этот праздник призван:

Подчеркнуть важность личного выбора каждой женщины;Отметить вклад одиноких женщин в экономику и общество;Бороться с явлением синглизма (дискриминации одиноких людей).

Интересный факт: Термин «синглизм» впервые использовала социальный психолог Белла ДеПауло в своей книге «Singled Out» в 2006 году.

День качания на качелях.

Этот неофициальный, но очень душевный праздник напоминает нам о простых детских радостях.

История качелей.

Качели — одно из древнейших развлечений человечества: Упоминаются еще в древнегреческих мифах;Были популярны на русских народных гуляниях;В разных культурах существовали свои разновидности («скакухи», «колесо фортуны»).

Польза качания.

Современные исследования подтверждают, что качание на качелях:

Развивает вестибулярный аппарат у детей;Помогает преодолевать страх высоты;Является отличной эмоциональной разгрузкой для взрослых.

Как отметить праздник:

Найти хорошие качели в парке;Устроить фотосессию;Организовать дружеские соревнования «кто выше закачается»;Вспомнить любимые детские игры.

Церковные праздники 4 августа.

Православная церковь 4 августа отмечает несколько важных дат.

День памяти святой Марии Магдалины.

Мария Магдалина — одна из самых почитаемых святых:

Была исцелена Христом от семи бесов;Стала его верной ученицей;Первой увидела воскресшего Спасителя;Активно проповедовала христианство.

Интересные факты:

Мощи святой хранятся в Риме и Франции;В искусстве часто изображается с сосудом мира;Считается покровительницей парикмахеров и аптекарей.

Другие церковные даты.

4 августа также поминают:

Преподобного Корнилия Переяславского;Священномученика Феодора, епископа Римского.

Народные приметы на 4 августа (Марии Ягодницы).

В народном календаре этот день называли:

Мария Ягодница (собирали чернику и другие ягоды);Марьины именины;День Марии-сухой.

Погодные приметы.

Гроза — к богатому урожаю зерновых;Много росы — плохо для льна и картофеля;Туман утром — к солнечному дню;Пауки прячутся — скоро дождь.

Что нельзя делать.

Ссориться и выяснять отношения;Рубить калину (считалось, что это приносит несчастье);Работать в полдень (по поверьям, можно разгневать полевых духов).

Что можно делать.

Собирать ягоды и лекарственные травы;Заготавливать берёзовые веники для бани; Печь пироги с ягодами.

Известные люди, родившиеся 4 августа.

Этот день подарил миру много талантливых людей:

Искусство и музыка:

Луи Армстронг (1901) — легендарный джазовый музыкант;

Братья Коул и Дилан Спроус (1992) — популярные актеры.

Литература:

Витольд Гомбрович (1904) — выдающийся польский писатель.

Королевские особы:

Королева-мать Елизавета (1900);

Герцогиня Меган Маркл (1981).

Российские деятели:

Борис Алексеев (1984) — актер и режиссер;

Сергей Вихрев (1971) — театральный актер.

Заключение.

4 августа — удивительный день, который объединяет в себе:

Современные социальные праздники;Веселые неофициальные даты;Важные церковные события;Мудрые народные наблюдения.

Этот день напоминает нам, что в календаре есть место и для серьезных размышлений о роли женщины в обществе, и для простых детских радостей, и для духовного развития. Каждый может найти в этом дне что-то важное и интересное лично для себя.

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