4 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

4 августа — день, богатый на интересные события и памятные даты. В этот день мир отмечает День одиноких работающих женщин и веселый День качания на качелях, православная церковь чтит память святой Марии Магдалины, а народные приметы подсказывают, каким будет урожай. Давайте подробнее рассмотрим все значимые события этого дня.