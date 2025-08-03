Bild: Если Путин проигнорирует требования Трампа, то ничего не произойдет

Никаких последствий у отказа российского президента Владимира Путина выполнять требования его американского коллеги Дональда Трампа об урегулировании военного конфликта на Украине не будет. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на военного аналитика Томаса Тайнера.
— Если русские промолчат, ничего не произойдет, — говорится в материале.
Сам Трамп заявил, что российские власти отлично справляются с обходом международных санкций, однако американская сторона все равно планируют их ввести. Кроме того, он анонсировал введение новых ограничений в отношении Москвы по истечении 10-дневного срока ультиматума прекращения боевых действий.
Американский сенатор Линдси Грэм* отметил, что России в самом деле удалось приспособиться к последствиям санкционных ограничений со стороны стран Запада, но теперь президент США «меняет правила игры».
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент также заявил, что, если Америка введет торговые пошлины в размере 100 процентов в отношении импортеров нефти из России, странам Европы стоит принять аналогичные меры.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.