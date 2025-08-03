Bild: Если Путин проигнорирует требования Трампа, то ничего не произойдет

Никаких последствий у отказа российского президента Владимира Путина выполнять требования его американского коллеги Дональда Трампа об урегулировании военного конфликта на Украине не будет. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на военного аналитика Томаса Тайнера.