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Bild: Если Путин проигнорирует требования Трампа, то ничего не произойдет

Никаких последствий у отказа российского президента Владимира Путина выполнять требования его американского коллеги Дональда Трампа об урегулировании военного конфликта на Украине не будет. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на военного аналитика Томаса Тайнера.

Никаких последствий у отказа российского президента Владимира Путина выполнять требования его американского коллеги Дональда Трампа об урегулировании военного конфликта на Украине не будет. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на военного аналитика Томаса Тайнера.

— Если русские промолчат, ничего не произойдет, — говорится в материале.

Сам Трамп заявил, что российские власти отлично справляются с обходом международных санкций, однако американская сторона все равно планируют их ввести. Кроме того, он анонсировал введение новых ограничений в отношении Москвы по истечении 10-дневного срока ультиматума прекращения боевых действий.

Американский сенатор Линдси Грэм* отметил, что России в самом деле удалось приспособиться к последствиям санкционных ограничений со стороны стран Запада, но теперь президент США «меняет правила игры».

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент также заявил, что, если Америка введет торговые пошлины в размере 100 процентов в отношении импортеров нефти из России, странам Европы стоит принять аналогичные меры.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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