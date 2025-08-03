«Уже вылечили 50 пациентов». В Беларуси начали использовать инновационный метод лечения инсульта

Сообщается, что в Беларуси каждый год фиксируется 30 — 35 тысяч случаев инсульта. Причем инсульт молодеет, порой такой диагноз ставят даже 20-летним пациентам. Чаще всего причиной инсульта становятся врожденные сосудистые патологии.