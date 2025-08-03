«Уже вылечили 50 пациентов». В Беларуси начали использовать инновационный метод лечения инсульта

В Беларуси медики внедрили инновационный метод лечения инсульта, основанный на трансплантации стволовых клеток.
Эксперимент, одобренный Минздравом, проводится по проекту Национальной академии наук Беларуси, разработанному ученым Юрием Шанько.
Трансплантация стволовых клеток используется для лечения пациентов, при лечении которых традиционные способы лечения недостаточно эффективны. К таким относятся серьезные последствия инсульта, болезни Паркинсона или черепно-мозговые травмы.
В сюжете сообщили, что инновационная методика, применяемая в Больнице скорой медицинской помощи в Минске, уже помогла вылечить 50 пациентов.
Планируется, что новый вид помощи станет частью комплексного восстановления пациентов после тяжелых неврологических болезней.
Сообщается, что в Беларуси каждый год фиксируется 30 — 35 тысяч случаев инсульта. Причем инсульт молодеет, порой такой диагноз ставят даже 20-летним пациентам. Чаще всего причиной инсульта становятся врожденные сосудистые патологии.
Здесь мы подробно писали о том, как в Минске инсульт лечат по новой методике стволовыми клетками: «Пациентка восстановилась после клинической смерти».
Тем временем, онколог назвала вид рака, который молодые белорусы обнаруживают у себя сами. Еще онколог сказала, как у белорусов находят «немой» рак.
Также онколог назвала вид рака, диагностируемый у белорусских мужчин до 25 лет.