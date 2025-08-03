Life.ru публикует фото с масштабного карнавального парада на фестивале «Таврида. АРТ»

«Мы действительно поражены масштабами и тем, как фестиваль и шествие сплачивают людей в единое целое! На карнавальном шествии мы смогли показать свою культуру и поделиться её разнообразием с другими регионами. Мы представили здесь самых ярких творцов разных направлений. И именно разнообразие помогло нам найти такую единую концепцию», — отметил руководитель делегации Татарстана Камолиддин Бобохонов, чей регион завоевал главный Кубок карнавала.