Life.ru публикует фото с масштабного карнавального парада на фестивале «Таврида. АРТ»

Главным событием фестиваля стало красочное шествие, маршрут которого пролегал как по суше, так и по морской акватории. Участники представили культурное наследие своих регионов через национальные костюмы, традиционные угощения и творческие выступления. Карнавал впервые в истории фестиваля прошёл и в черноморской акватории: водной колонной по морю прошли 150 человек.
«Мы действительно поражены масштабами и тем, как фестиваль и шествие сплачивают людей в единое целое! На карнавальном шествии мы смогли показать свою культуру и поделиться её разнообразием с другими регионами. Мы представили здесь самых ярких творцов разных направлений. И именно разнообразие помогло нам найти такую единую концепцию», — отметил руководитель делегации Татарстана Камолиддин Бобохонов, чей регион завоевал главный Кубок карнавала.
Жюри, в состав которого вошли известные артисты и эксперты, определило лучшие образы в четырёх номинациях. Особое внимание привлекли традиционные костюмы Ямало-Ненецкого округа и современные интерпретации национальных мотивов от команды Сургутского университета.
Фестиваль, в седьмой раз прошедший в Крыму, собрал на 250 гектарах более 300 мероприятий разных жанров — от театральных постановок до музыкальных шоу. Мероприятие стало важной площадкой для творческой реализации молодых талантов со всей России и привлекло множество туристов, совмещающих отдых с культурной программой.
Ранее Life.ru сообщал, что на фестивале «Таврида. АРТ» представили каталог «Главные темы России: 2025». Сборник включает актуальные для страны темы, значимые даты и вдохновляющие истории из разных субъектов РФ — всё это станет основой для будущих творческих работ. А небольшой музыкальный коллектив иностранных студентов исполнил песню «Я люблю тебя, Россия».