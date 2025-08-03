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В Сочи задержаны три блогера, снимавшие видео на фоне пожара на нефтебазе

Полиция в Сочи задержала трех человек из Нижнего Тагила за видео на фоне пожара после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи задержаны две девушки и молодой человек, которые снимали видео на фоне пожара на нефтебазе в Адлерском районе в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором две девушки и молодой человек сняли селфи под музыку на фоне крупного пожара на промобъекте в Сочи, возникшего после атаки ВСУ.

«Сотрудники УВД… установили и задержали героев скандального видеоролика, снятого сегодня на фоне пожара. Трое молодых людей (19, 20, 21 лет) оказались приезжими из Нижнего Тагила», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в отношении 20-летней девушки, снимавшей видео, составлен административный протокол. Полиция проводит проверку.

Как писал сайт KP.RU, ночью 3 августа стало известно, что из-за массированной атаки украинских боевиков при помощи беспилотников произошел пожар на нефтебазе в Адлерском районе. Загорелся резервуар с топливом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в ликвидации возгорания участвовали 127 сотрудников МЧС.

Немногим позже краевой Оперштаб сообщил, что в 06.05 по мск пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров, а в 07.30 — локализовали на втором. Возгорание одного резервуара с нефтепродуктами объемом 2000 куб. м произошло из-за падения обломков БПЛА.

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