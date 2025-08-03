Россиянам объяснили, где можно подхватить плотоядную бактерию, убивающую жителей США

«Теоретически можно предположить, что, купаясь в загрязнённом водоёме, который не имеет разрешения Роспотребнадзора на открытие, где не проверена вода, вполне возможно заразиться», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Заслуженный врач РФ подчеркнул, что заражение данной бактерией происходит через мелкие повреждения кожи или порезы. Она может проникнуть в организм человека и вызвать неблагоприятные последствия.
Ранее в Таиланде мужчина умер из-за разъевших его ногу плотоядных бактерий. Житель провинции Лампанг скончался в туристическом автобусе. По результатам вскрытия причиной гибели стал некротический фасциит — редкая, но опасная инфекция, вызванная плотоядными бактериями.