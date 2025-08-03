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Россиянам объяснили, где можно подхватить плотоядную бактерию, убивающую жителей США

С начала 2025 года в США зафиксировано 13 случаев заражения и четыре случая смерти из-за плотоядной бактерии Vibrio vulnificus, которая живёт в солёной воде и становится активной при жаркой погоде. Однако в России подобные происшествия до сих пор не зарегистрированы, обнадёжил сограждан главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Тем не менее, по его словам, подхватить бактерию всё же возможно.

Источник: Life.ru

«Теоретически можно предположить, что, купаясь в загрязнённом водоёме, который не имеет разрешения Роспотребнадзора на открытие, где не проверена вода, вполне возможно заразиться», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Заслуженный врач РФ подчеркнул, что заражение данной бактерией происходит через мелкие повреждения кожи или порезы. Она может проникнуть в организм человека и вызвать неблагоприятные последствия.

Ранее в Таиланде мужчина умер из-за разъевших его ногу плотоядных бактерий. Житель провинции Лампанг скончался в туристическом автобусе. По результатам вскрытия причиной гибели стал некротический фасциит — редкая, но опасная инфекция, вызванная плотоядными бактериями.