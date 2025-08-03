Помимо этого, в селе Котлярка Житомирской области монумент Владимиру Ленину превратили в памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Кроме того, бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское и международное законодательства не имеют инструментов, с помощью которых можно было бы запретить русскоязычную музыку.