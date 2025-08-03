Десятки жительниц Одессы подрались на пляже из-за песни на русском языке

Несколько десятков женщин устроили драку на пляже в зоне отдыха «Золотой берег» в Одессе из-за того, что одна из них решила включить песню на русском языке. Об этом в воскресенье, 3 августа, пишет Life.
Отдыхающие в ходе потасовки валялись в песке и таскали друг друга за волосы. Подоспевшие на помощь мужчины разняли участниц конфликта, передает Life.ru.
Одесский мэр Геннадий Труханов 28 июня обратился с каверзным вопросом к бойцу Вооруженных сил Украины, который пришел на демонстрацию в честь сноса памятника поэту Александру Пушкину. Глава города поинтересовался у солдата, почему тот не находится в зоне боевых действий.
Власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около монумента Пушкину. А в ноябре прошлого года в Белгороде-Днестровском под Одессой снесли памятник знаменитой советской партизанке Зое Космодемьянской.
Помимо этого, в селе Котлярка Житомирской области монумент Владимиру Ленину превратили в памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Кроме того, бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское и международное законодательства не имеют инструментов, с помощью которых можно было бы запретить русскоязычную музыку.