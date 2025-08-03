Утомленные солнцем: теннисные звезды «сражались» с изнуряющей жарой на турнире в Вашингтоне

Не обошел стороной Медведев в своей ненависти к жаре и июльский Уимблдон. Вспомнив матч, в котором из-за высокой температуры воздуха — в 35 — у него перед глазами все поплыло, он почти не видел мяч и чуть не потерял сознание. А на US Open несколько лет назад ему и вовсе пришлось дышать в ингалятор. Тогда спортсмен пояснил врачу, что не страдает от астмы, однако во время игры в жару ему тяжело дышать. Слова Медведева, полные отчаяния, подтвердила в одном из своих недавних интервью и Мария Шарапова, повесившая ракетку на гвоздь в феврале 2020 года: «Никогда не забуду австралийское солнце, влажный зной Нью-Йорка и пекло в Париже. Было тяжело. Нужно уметь слушать свое тело, правильно питаться, пить много жидкости и, конечно, психологически быть готовой к тому, что матч будет очень сложным». Лучшая российская теннисистка отметила, что солнце всегда заставляет теннисистов менять стратегию: игроки стремятся к более коротким розыгрышам, используют укороченные удары и реже выходят к сетке.