Утомленные солнцем: теннисные звезды «сражались» с изнуряющей жарой на турнире в Вашингтоне

Жара в этом году не щадит никого. Она выматывает, лишает сил, затуманивает разум и превращает даже самые привычные движения в настоящую борьбу. Большой теннис не исключение. На прошедшем в Вашингтоне турнире россиянин Даниил Медведев, по его словам, вынужден был сражаться не только с соперниками, но и с беспощадно палящим солнцем: «Невыносимо. Ад. Чувствуешь себя вареным раком». После проигрыша наш соотечественник, утирая в прямом смысле этого слова пот со лба, процедил сквозь зубы: «Жара — это бич тенниса. Ты чувствуешь себя обезвоженным. Каждый удар требует вдвое больше усилий. Пытаешься сосредоточиться, но тело просто кричит от усталости».
Не обошел стороной Медведев в своей ненависти к жаре и июльский Уимблдон. Вспомнив матч, в котором из-за высокой температуры воздуха — в 35 — у него перед глазами все поплыло, он почти не видел мяч и чуть не потерял сознание. А на US Open несколько лет назад ему и вовсе пришлось дышать в ингалятор. Тогда спортсмен пояснил врачу, что не страдает от астмы, однако во время игры в жару ему тяжело дышать. Слова Медведева, полные отчаяния, подтвердила в одном из своих недавних интервью и Мария Шарапова, повесившая ракетку на гвоздь в феврале 2020 года: «Никогда не забуду австралийское солнце, влажный зной Нью-Йорка и пекло в Париже. Было тяжело. Нужно уметь слушать свое тело, правильно питаться, пить много жидкости и, конечно, психологически быть готовой к тому, что матч будет очень сложным». Лучшая российская теннисистка отметила, что солнце всегда заставляет теннисистов менять стратегию: игроки стремятся к более коротким розыгрышам, используют укороченные удары и реже выходят к сетке.
Не просто летним зноем, а изнуряющей, выматывающей жарой, когда воздух плавится, а корт превращается в раскаленную сковороду, встретил теннисистов и стартовавший на днях турнир ATP в Торонто. Медведев, хоть и проиграл в Канаде, но высказаться успел: «В Северной Америке очень влажно. Мне по душе больше сухой воздух. Но все же здесь, в Торонто, немного легче, чем было в невозможно жарком Вашингтоне. При этом все равно чувствуешь, как пот льется ручьем, и как сложно сконцентрироваться на мяче. Единственное, о чем думаешь, — это как быстрее закончить матч».
Но не только российские теннисисты взывают к небесам, проклиная нещадное солнце. В свое время французская спортсменка Ализе Корне, пережившая тяжелый матч на 40-градусной жаре на Australian Open, горько восклицала: «Нас отправили на скотобойню! Неужели нам необходимо объединение игроков, чтобы объявить бойкот этому пеклу? Мы же не бездушные роботы!». Не помогло и обращение к руководству ATP одного из лидеров мирового тенниса Новака Джоковича. Серб буквально умолял решить проблему проведения многочасовых матчей в жару: «Помогите! Уже не знаю, как просить! Сначала идут продажи билетов, прибыль, телевидение и только потом — игроки. В каком-то смысле с нами обращаются как с животными в клетке. Такое отношение организаторов указывает на то, что наше здоровье — не приоритет».
В 2014 году жертвой невыносимой жары на Australian Open чуть не стал канадский теннисист Франк Данцевич, рухнувший без сознания прямо на корте в поединке с французом Бенуа Пэром. Тогда температура воздуха достигла рекордных 43 . Канадца откачали, матч он доиграл, но после высказал все как на духу: «Это невозможно. Словно в микроволновой печи. И ведь никому до нас, спортсменов, дела нет». Почему же игру тогда не остановили?! Дело в том, что организаторы турниров смотрят не на термометр, а на индекс Wet Bulb Globe Temperature (WBGT). Он учитывает влажность, скорость ветра и яркость солнца. Тогда максимальный показатель по этой шкале был 31.1, а правило экстремальной жары срабатывает только при 32.5.
При этом современная медицина продолжает настаивать: игра в теннис в жару совершенно недопустима. Палящее солнце превращает каждое движение спортсмена в пытку для организма, взвинчивая его внутреннюю температуру до предела. Только представьте: играя в жару, теннисист буквально «горит» — его тело выделяет столько тепла, сколько излучают около 20 лампочек по 60 Вт каждая. По словам английского профессора Джорджа Хэвенита, чтобы охладиться, тело начинает активнее потеть, перекачивая кровь от мышц к коже. Это может привести к тепловому истощению или тепловому удару — очень опасным состояниям. К тому же теннисисты на корте теряют просто колоссальное количество пота — примерно от полутора до двух с половиной литров в час. И даже если спортсмен выпьет максимум, доступный за это время, — около литра — организм все равно будет испытывать значительный дефицит жидкости. Отсюда и все эти неприятности: слабость, тошнота, головные боли и неприятные мышечные спазмы.
В последние годы многие крупные теннисные турниры активно ищут эффективные способы помочь спортсменам справляться с экстремальной жарой. Так, Открытый чемпионат Австралии предлагает игрокам так называемые ледяные ошейники — пакеты со льдом, завернутые в полотенце, и ледяные жилеты. И это не просто мода — эти приспособления действительно работают! Медики же рекомендуют другую альтернативу — напитки с глюкозой и электролитами (те самые соли натрия и калия), помогающие организму лучше справляться с нагрузкой и поддерживать водный баланс.
Но вернемся к Медведеву. Россиянин настойчиво бьет в набат, требуя перемен: «Нужны более строгие правила. Здоровье игроков — превыше всего. Мы хотим играть в теннис, а не умирать на корте». В унисон ему вторит и его коллега по несчастью Карен Хачанов, подтверждающий, что играть в жару — настоящее мучение. Но пока утомленные солнцем спортсмены смогли добиться лишь приостановки матчей на некоторых турнирах. Невольно задаешься вопросом: неужели теннис постепенно превращается из игры, приносящей удовольствие, в борьбу за выживание?! Горькая истина, что и говорить…