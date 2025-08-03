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Движение транспорта на участке дороги в Минском районе временно ограничат 4 августа

4 августа с 10.00 до 10.30 на 16-м км автодороги М3 Минск — Витебск в полосах движения в направлении Минска и Витебска вблизи съезда с автодороги М3 на автодорогу Р40 в связи с проведением следственного эксперимента движение всех видов транспортных средств в обоих направлениях будет временно ограниченно.

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке дороги в Минском районе 4 августа временно ограничат из-за следственного эксперимента. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

4 августа с 10.00 до 10.30 на 16-м км автодороги М3 Минск — Витебск в полосах движения в направлении Минска и Витебска вблизи съезда с автодороги М3 на автодорогу Р40 в связи с проведением следственного эксперимента движение всех видов транспортных средств в обоих направлениях будет временно ограниченно.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к этому мероприятию и рекомендует планировать время и маршруты поездок с учетом предоставленной информации. -0-