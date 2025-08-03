Пловцы России, пережив сумасшедший золотой день, снова готовы стать «тюбиками»

Они и слепили, и сотворили. И вызвали шквал эмоций — гордость, счастье, вера в движение вперед. И готовы идти дальше. Как? После победы успокоивший общественность еще накануне финала Андрей Минаков (что никуда из плавания не уходит, просто позволил себе мысли вслух по конкретной ситуации) рассказал, что уже завтра они вновь будут ощущать себя «тюбиками». Это, кстати, он, видимо, цитировал Ольгу Байдалову (тренер Корнева и Лифинцева). После эстафеты на чемпионате мира в Будапеште-2024 она зашла к пловцам в номер перед отъездом в аэропорт: «Привет, тюбики! Чего лежим?». Ответили ей пловцы так: «Мы уже не тюбики, а чемпионы мира!». И явно погорячились: «Чемпионами мира вы были вчера, а сегодня — тюбики».