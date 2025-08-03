Пловцы России, пережив сумасшедший золотой день, снова готовы стать «тюбиками»

Эта эстафета стала золотой точкой всего чемпионата мира по водным видам спорта для наших синхронистов, прыгунов в воду и пловцов. Пловцы завоевали первое место в комбинированной эстафете 4×100 м. Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев установили рекорды Европы и чемпионатов мира: 3.26,93 секунды. Второе место заняли французы (3.27,96), третьей стала команда США (3.28,62). И победили наши ребята в этой эстафете на чемпионате мира впервые в истории.
Комбинированные эстафеты стали золотыми видами для наших пловцов в Сингапуре. Сначала они принесли золото в смешанной эстафете, в заключительный день — мужской. Рекорд Европы и чемпионатов мира. Золото, добытое впервые в нашей истории.
Утром в мужской финал выводили команду еще Климент Колесников, Иван Кожакин и Иван Гирёв. Вечером остался в составе Андрей Минаков, но Лифинцев заменил Колесникова, Пригода — Кожакина, а Егор Корнев — Гирёва. И абсолютно все перечисленные пловцы стали чемпионами мира, таковы справедливые правила распределения медалей.
Это потом, уже после сумасшедшего финала, Кирилл Пригода, которого называют в команде и ласково «батей», и более строго «отцом», скажет: выходили делать свою работу, каждый. И никто не нуждался в дополнительной мотивации.
А накануне эстафеты все очень переживали за Андрея Минакова. После личного финала на 100 метров баттерфляем, в которой оказался только шестым, Андрей был не просто расстроен, а обескуражен. Озвучил, что шесть лет стоит на месте, а после показанного результата вообще «встает вопрос о целесообразности оставаться в плавании».
Но Андрей, как и подчеркнул Пригода, — профессионал своего дела. Поэтому было понятно, что к эстафете он будет готов. Так все и оказалось. «Мы не шли делать историю, мы шли выигрывать заплыв, бороться». Вот эти слова из настоящего надо отправить в будущее. Потому что «история — это как вишенка на торте, о ней в последний момент думаешь, когда сам кулинарный шедевр уже готов, а основной “пирог” мы лепили на протяжении многих лет и всех дней этих соревнований».
Они и слепили, и сотворили. И вызвали шквал эмоций — гордость, счастье, вера в движение вперед. И готовы идти дальше. Как? После победы успокоивший общественность еще накануне финала Андрей Минаков (что никуда из плавания не уходит, просто позволил себе мысли вслух по конкретной ситуации) рассказал, что уже завтра они вновь будут ощущать себя «тюбиками». Это, кстати, он, видимо, цитировал Ольгу Байдалову (тренер Корнева и Лифинцева). После эстафеты на чемпионате мира в Будапеште-2024 она зашла к пловцам в номер перед отъездом в аэропорт: «Привет, тюбики! Чего лежим?». Ответили ей пловцы так: «Мы уже не тюбики, а чемпионы мира!». И явно погорячились: «Чемпионами мира вы были вчера, а сегодня — тюбики».
«Поэтому мы двигаемся с таким менталитетом — завтра мы снова проснемся “тюбиками”, снова пойдем в бассейн и будем работать, — цитирует Минакова ТАСС. — Для меня эта медаль значит, что есть команда, которая верит в меня, есть ребята, в которых я верю. Уверен, что дальше, поддерживая друг друга, мы будем достигать новых вершин».
А Мирон Лифинцев и Егор Корнев, два не только скоростных, но и острых на язык парня, на сей раз просто признали, что победа в Сингапуре случилась историческая. Сами соревнования, считает Мирон, вышли «поучительными», опыт получен колоссальный, «готовимся к Олимпиаде». Хотя Корнев не удержался от еще большей конкретики: «Это история, но будем с ребятами стараться, чтобы это было обыденным делом. Крутой опыт для меня — первый чемпионат по длинной воде. Я буду работать и вернусь гораздо сильнее».
Превратить такие победы в «обыденность» или, как говорит Кирилл Пригода, в тенденцию, — одна из целей на ближайшие годы.
А наши девушки, которым выпало стартовать в эстафете вообще последним номером программы чемпионата, в составе Алины Гайфутдиновой, Евгении Чикуновой, Дарьи Клепиковой и Дарьи Трофимовой отчаянно бились за бронзу. Немного, но проиграли китаянкам. (Выиграли американки с новым рекордом мира — 3.49,34, второе место заняла Австралия.) Отчаянная, трудолюбивая и бесстрашная Дарья Клепикова, весь чемпионат практически не вылезающая из воды, столько раз ей пришлось стартовать, пообещала: возьмем это четвертое место за отправную точку. «Это не проигрыш, а только начало».
И даже строгий главный тренер нашей сборной команды Андрей Шишин, который, похоже, взял за правило на этом чемпионате говорить всё, как есть, не удержался от похвалы. Сказал, что впервые в истории наши спортсменки стали конкурентоспособными, «давайте их двигать дальше». А вся команда задачи на турнир выполнила. «Суммарно мы заработали восемь медалей: три золота, четыре серебра и одна бронза, — сказал тренер “Матч ТВ”. — Я считаю, что это очень достойная точка отсчета, чтобы идти дальше». Но, чтобы подвести полноценный итог, «нужно пережить этот сумасшедший день».
Это правда. Когда Климент Колесников пронесся на своем полтиннике и победил, принеся сборной первое и единственное личное золото, а себе — еще и первое в карьере золото на длинной воде, то долгое время не хотел смотреть на табло с цифрами. Боялся, что «оплошал», сказал потом, что не простил бы себя, если бы уехал без медали. У нас — иная история. Они же, вся команда, не оплошали. Поэтому просто наслаждаемся моментом и тем, как нашему плаванию удалось вернуться в мировую воду и снова переживаем «этот сумасшедший день».