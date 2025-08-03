Елена Борщева посоветовала мужчинам бежать в спортзал: видео

Звезда КВН Елена Борщева приняла участие в светском литературном мероприятии, где речь шла о непростой жизни мужчин, которые разменяли пятый десяток. У самой Борщевой есть супруг-бодибилдер, которому уже за сорок, так что она знает, что пожелать представителям сильного пола. Смотрите видео.