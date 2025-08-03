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Андрей Чадов рассказал, что научил жену водить: видео

Актёр Андрей Чадов женился на модели Анастасии Виноградовой. Артист недавно приехал с ней на фестиваль и рассказал, как они проводят время вместе. Оказалось, что звёздные супруги предпочитают отдых на колесах. Смотрите видео.

Актёр Андрей Чадов женился на модели Анастасии Виноградовой. Артист недавно приехал с ней на фестиваль и рассказал, как они проводят время вместе. Оказалось, что звёздные супруги предпочитают отдых на колесах. Смотрите видео.