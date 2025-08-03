Умер автор известного фото Че Гевары Родриго Мойя

Родриго Мойя родился в 1934 году в Медельине (Колумбия), но позже получил мексиканское гражданство. Его фотоработы публиковались в таких изданиях, как Impacto, El Espectador, Sucesos и Siempre!, а позже экспонировались на выставках в США и Мексике.