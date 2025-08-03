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Умер автор известного фото Че Гевары Родриго Мойя

Луис Родриго Мойя Морено умер, не оправившись после операции/

Источник: Аргументы и факты

На 92 году жизни скончался выдающийся мексиканский фотограф, фотожурналист, кинооператор, писатель, публицист и актер Луис Родриго Мойя Морено. Он ушел из жизни в своем доме в городе Куэрнавака, не оправившись после операции. Об этом пишет издание Mexico News Daily.

Мойя наиболее известен благодаря серии снимков Че Гевары, сделанных в 1964 году на Кубе. Один из них — «Меланхоличный Че» — стал одним из самых узнаваемых портретов революционера в истории.

Фотограф работал в ведущих СМИ Латинской Америки, освещал ключевые события региона, включая партизанские движения в Венесуэле и Гватемале, вторжение США в Санто-Доминго и Кубинскую революцию.

Родриго Мойя родился в 1934 году в Медельине (Колумбия), но позже получил мексиканское гражданство. Его фотоработы публиковались в таких изданиях, как Impacto, El Espectador, Sucesos и Siempre!, а позже экспонировались на выставках в США и Мексике.

Многие из его снимков запечатлели быт и борьбу простых людей, социальные контрасты и политическую напряженность 1950−60-х годов.

В 1968 году он отошел от фотожурналистики, сосредоточившись на печатной публицистике, литературе и документальном кино. Его произведения неоднократно сравнивали с работами Анри Картье-Брессона и Мануэля Альвареса Браво.

В 1997 году Мойя получил Национальную литературную премию Мексики за сборник рассказов «Истории, которые можно читать у моря».

Министерство культуры Мексики выразило соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что Мойя «запечатлел исторические процессы, ставшие важнейшим наследием памяти и правды».

Ранее стало известно о смерти народного артиста РСФСР, режиссера и педагога Юрия Ивановича Еремина.