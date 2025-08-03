Пловец Минаков: Спортсмены из России снова станут «тюбиками» после золота на ЧМ

Спортсмены из России спокойно воспринимают свои успехи на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта, который проходил в Сингапуре, так как на следующий день они вновь ощутят себя «тюбиками». Об этом в воскресенье, 3 августа, заявил пловец Андрей Минаков.
По словам спортсмена, его и остальных пловцов так называет тренер Ольга Байдалова. Он отдельно отметил ее вклад в то, что отечественной сборной удалось завоевать золото.
— Поэтому мы двигаемся с таким менталитетом: завтра мы снова проснемся тюбиками, снова пойдем в бассейн и будем работать, — передает слова Минакова ТАСС.
Отечественная команда, в которую вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев, сумела занять первое место на ЧМ в мужской комбинированной эстафете 4 по 100 метров.
Лифинцев, Пригода, а также пловчихи Дарья Клепикова и Дарья Трофимова завоевали золото в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров.
21 июля российский синхронист Александр Мальцев стал двукратным чемпионом мира по водным видам спорта в Сингапуре, заняв первое место в сольной произвольной программе. Спортсмен набрал 229,5613 балла.