Пловец Минаков: Спортсмены из России снова станут «тюбиками» после золота на ЧМ

Спортсмены из России спокойно воспринимают свои успехи на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта, который проходил в Сингапуре, так как на следующий день они вновь ощутят себя «тюбиками». Об этом в воскресенье, 3 августа, заявил пловец Андрей Минаков.