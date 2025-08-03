«Проект “Украина” должен быть закрыт». Ваджра о сбитом самолете с военнопленными и моральном разложении

В заключение главред сайта «Альтернатива» отметил: «О том, каков оптимальный результат, я писал еще не только задолго до СВО, но и задолго до второго Майдана, задолго до 2014 года. Все умещается в одну четкую сакраментальную фразу: проект “Украина” должен быть закрыт. Я об этом пишу с 2005 года. Сейчас об этом говорю. И он должен быть закрыт. Этого требуют не только интересы России. Этого требуют в большей степени интересы того несчастного населения, которое до сих пор еще находится на территории под названием Украина. Это прежде всего в интересах этого населения. Проект “Украина” для тех людей, которых сейчас называют украинцами, ради их спасения должен быть закрыт».-0-