«Проект “Украина” должен быть закрыт». Ваджра о сбитом самолете с военнопленными и моральном разложении

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА главный редактор информационно-аналитического сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра высказал мнение, что в Украине процветает эпидемия морального идиотизма и назвал показатели этого, а также отметил, что проект «Украина» должен быть закрыт.
Рассуждая о ситуации в Украине и ходе СВО, Андрей Ваджра обратил внимание на дисбаланс потерь на поле боя: «Обмены телами погибших: мы — 6 тыс., нам — 70−80 убитых».
«Инородное тело, встроенное в госаппарат Украины». Ваджра о целях НАБУ и САП «Позвали на тусовку, выдали картоночки, и они скачут». Ваджра о сути протестов в Украине и Залужном.
Главред также обратился событиям, произошедшим 24 января 2024 года, когда Вооруженные силы Украины сбили над территорией Белгородской области Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. На борту находились 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли. «Мы отправили им военнопленных, а они самолет сбили. Они что, не знали, что они стреляют, что они сбивают? Потом они очень долго отпирались, что это не они сбили и что в самолете кто-то не тот…» — сказал Андрей Ваджра, добавив, что запределен тот факт, что к погибшим украинцам там относятся с колоссальным неуважением.
«Они сбивают самолет с собственными военнопленными, которых везли домой. Россия говорит: забирайте, это ваши люди, они хотят на родину, они считают себя украинцами. И тут раз — и сбили самолет. Так что же вы сделали? Они отпираются, говорят, это не мы сбивали, это не украинцы. В конце концов они сейчас торжественно их хоронят. Это просто ни в какие рамки не лезет», — сказал Андрей Ваджра.
В заключение главред сайта «Альтернатива» отметил: «О том, каков оптимальный результат, я писал еще не только задолго до СВО, но и задолго до второго Майдана, задолго до 2014 года. Все умещается в одну четкую сакраментальную фразу: проект “Украина” должен быть закрыт. Я об этом пишу с 2005 года. Сейчас об этом говорю. И он должен быть закрыт. Этого требуют не только интересы России. Этого требуют в большей степени интересы того несчастного населения, которое до сих пор еще находится на территории под названием Украина. Это прежде всего в интересах этого населения. Проект “Украина” для тех людей, которых сейчас называют украинцами, ради их спасения должен быть закрыт».-0-