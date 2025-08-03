Стало известно, семена какого растения максимально полезны для здоровья

Черный тмин положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Черный тмин, являющийся однолетним травянистым растением семейства Лютиковых, содержит в себе больше сотни полезных веществ. Например, оно богато витаминами разных групп, а также является сильным антиоксидантом. Об этом пишет Общественная служба новостей (ОСН).
«Черный тмин называют “золотом фараонов” потому что растение содержит более 100 активных веществ. Оно богато витаминами: А, В1, В3, В6, Е, F, бета-каротином, биотином, микроэлементами. Черный тмин является рекордсменом по количеству фосфора. Растение сильнейший антиоксидант» — говорится в публикации ОСН.
Черный тмин содержит тимохинон — вещество, обладающее анальгезирующими и противовоспалительными свойствами. Данный компонент способствует защите печени и почек. Кроме того, тимохинон обладает противоопухолевым эффектом. Применение черного тмина оказывает благоприятное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. Калий, присутствующий в составе растения, способствует поддержанию нормального сердечного ритма, уменьшает вероятность возникновения аритмии и помогает снижать артериальное давление.
Черный тмин способствует поддержанию здоровья кожи, оказывая положительное влияние на ее состояние. Он способствует нормализации обменных процессов на клеточном уровне. Кроме того, черный тмин помогает снижать уровень сахара в крови, благодаря чему может применяться в комплексной терапии сахарного диабета второго типа. Также отмечается его эффективность при нарушениях работы мочевыделительной системы.
Ранее специалисты Национального института онкологии США сообщали о противоопухолевых свойствах ряда ягод, таких как черная малина, черная смородина, черника и клубника, отмечая их способность снижать риск развития рака при регулярном употреблении. Ученые связывают этот эффект с высоким содержанием антоцианов, эллаговой кислоты и других активных соединений, однако подчеркивают, что ягоды и растения с подобными свойствами не могут заменить полноценное медицинское лечение.