Стало известно, семена какого растения максимально полезны для здоровья

Ранее специалисты Национального института онкологии США сообщали о противоопухолевых свойствах ряда ягод, таких как черная малина, черная смородина, черника и клубника, отмечая их способность снижать риск развития рака при регулярном употреблении. Ученые связывают этот эффект с высоким содержанием антоцианов, эллаговой кислоты и других активных соединений, однако подчеркивают, что ягоды и растения с подобными свойствами не могут заменить полноценное медицинское лечение.