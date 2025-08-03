Американский болельщик дважды швырнул фаллоимитатор в баскетболисток на матче

Американские правоохранители задержали болельщика, который дважды кинул резиновый фаллоимитатор в спортсменок в ходе матча женской Национальной баскетбольной ассоциации между командами «Атланта Дрим» и «Голден Стэйт Валькириз».
После первого броска секс-игрушки судьи не обратили на хулигана никакого внимания. Однако после того, как посторонний предмет вновь прилетел на игровое поле со стороны трибун, буйного зрителя вывели с площадки.
— Любой болельщик, намеренно бросающий предметы на паркет, будет немедленно удален и получит запрет на посещение минимум на год, а также может быть арестован и привлечен к ответственности местными властями, — передает ESPN.
Другой случай произошел в конце апреля, когда матч между командами «Мумбаи Сити» и «Интер Каши» в рамках Суперкубка Индии дважды прервали из-за нападения роя агрессивных пчел.
Кроме того, в середине февраля, когда матч российского теннисиста Ивана Денисова с Гуйем Деном Оуденом из Нидерландов на грунтовом турнире серии «Челленджер» в столице Конго был прерван из-за внезапно начавшейся стрельбы неподалеку от корта.