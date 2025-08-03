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Массажёры-пистолеты могут довести до инсульта

Причиной инсульта может стать использование массажного пистолета для расслабления шеи. Данное заявление сделал невролог Байбинг Чен из Университета Мичигана, передаёт издание Daily Mail.

Источник: Life.ru

Он предупредил, что массажёр способен повредить шейные позвоночные и сонные артерии из-за повторяющихся движений. Эти сосуды обеспечивают процесс кровоснабжения и доставки кислорода к мозгу. Повреждение стенок в свою очередь образует тромбы, которые нарушают кровоток и приводят к инсульту.

По словам эксперта, также есть риск того, что точечное давление в шею «сдвинет» атеросклеротические бляшки, расположенные на стенках артерий. Если из-за них тромб попадёт в мозг, то это вызовет ишемический инсульт.

Но не только это представляет опасность, подчеркнул невролог. Даже банальное чихание способно спровоцировать приступ. Дело в том, что когда человек сдерживает чихание, то внутри организма создаётся давление. Оно в некоторых случаях приводит к разрыву барабанной перепонки, повреждению тканей горла и даже проникновению воздуха в грудную клетку.

Ранее сообщалось, что одной из главных угроз инсульта является чрезмерное потребление соли. Она задерживает жидкость в организме, что в свою очередь повышает артериальное давление, а гипертония является основным фактором риска инсульта.