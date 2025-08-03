Массажёры-пистолеты могут довести до инсульта

Но не только это представляет опасность, подчеркнул невролог. Даже банальное чихание способно спровоцировать приступ. Дело в том, что когда человек сдерживает чихание, то внутри организма создаётся давление. Оно в некоторых случаях приводит к разрыву барабанной перепонки, повреждению тканей горла и даже проникновению воздуха в грудную клетку.