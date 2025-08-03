Массажёры-пистолеты могут довести до инсульта

Он предупредил, что массажёр способен повредить шейные позвоночные и сонные артерии из-за повторяющихся движений. Эти сосуды обеспечивают процесс кровоснабжения и доставки кислорода к мозгу. Повреждение стенок в свою очередь образует тромбы, которые нарушают кровоток и приводят к инсульту.
По словам эксперта, также есть риск того, что точечное давление в шею «сдвинет» атеросклеротические бляшки, расположенные на стенках артерий. Если из-за них тромб попадёт в мозг, то это вызовет ишемический инсульт.
Но не только это представляет опасность, подчеркнул невролог. Даже банальное чихание способно спровоцировать приступ. Дело в том, что когда человек сдерживает чихание, то внутри организма создаётся давление. Оно в некоторых случаях приводит к разрыву барабанной перепонки, повреждению тканей горла и даже проникновению воздуха в грудную клетку.
Ранее сообщалось, что одной из главных угроз инсульта является чрезмерное потребление соли. Она задерживает жидкость в организме, что в свою очередь повышает артериальное давление, а гипертония является основным фактором риска инсульта.