Госдеп: США не заинтересованы в «быстром решении» конфликта на Украине

Америка не заинтересована в «быстром решении» военного конфликта между Россией и Украиной и выступает за проведение вдумчивых переговоров. Об этом в воскресенье, 3 августа, заявила заместитель спикера Государственного департамента США Миньон Хьюстон.
По словам дипломата, Вашингтону нужно добиться того, чтобы между Москвой и Киевом был установлен прочный и долгосрочный мир. Она уточнила, что основная цель в этом процессе — добиться «всеобъемлющего, безусловного прекращения огня».
— Мы намерены и дальше стоять плечом к плечу с Украиной, — передает слова Хьюстон РБК.
Президент США Доанльд Трамп заявил, что российские власти отлично справляются с обходом международных санкций, однако американская сторона все равно планирует их ввести. Кроме того, он анонсировал введение новых ограничений в отношении Москвы по истечении 10-дневного срока ультиматума прекращения боевых действий.
Американский сенатор Линдси Грэм* отметил, что России в самом деле удалось приспособиться к последствиям санкционных ограничений со стороны стран Запада, но теперь президент США «меняет правила игры».
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.