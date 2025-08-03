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Госдеп: США не заинтересованы в «быстром решении» конфликта на Украине

Америка не заинтересована в «быстром решении» военного конфликта между Россией и Украиной и выступает за проведение вдумчивых переговоров. Об этом в воскресенье, 3 августа, заявила заместитель спикера Государственного департамента США Миньон Хьюстон.

Америка не заинтересована в «быстром решении» военного конфликта между Россией и Украиной и выступает за проведение вдумчивых переговоров. Об этом в воскресенье, 3 августа, заявила заместитель спикера Государственного департамента США Миньон Хьюстон.

По словам дипломата, Вашингтону нужно добиться того, чтобы между Москвой и Киевом был установлен прочный и долгосрочный мир. Она уточнила, что основная цель в этом процессе — добиться «всеобъемлющего, безусловного прекращения огня».

— Мы намерены и дальше стоять плечом к плечу с Украиной, — передает слова Хьюстон РБК.

Президент США Доанльд Трамп заявил, что российские власти отлично справляются с обходом международных санкций, однако американская сторона все равно планирует их ввести. Кроме того, он анонсировал введение новых ограничений в отношении Москвы по истечении 10-дневного срока ультиматума прекращения боевых действий.

Американский сенатор Линдси Грэм* отметил, что России в самом деле удалось приспособиться к последствиям санкционных ограничений со стороны стран Запада, но теперь президент США «меняет правила игры».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.