Власти Польши построили электронный барьер на реке Буг вдоль границы с Беларусью, сообщает Sputnik Беларусь.
По информации главы Министерства внутренних дел и администрации Польши Марцина Кервинского, строительство электронного барьера на водном участке границы с Беларусью в Люблинском воеводстве завершено. Электронный барьер вдоль реки Буг обошелся польским властям в 280 миллионов злотых (около 75 миллионов долларов в эквиваленте). А суммарно из бюджета Польши на электронное заграждение по реке Буг и усиление физического барьера было затрачено примерно 160 миллионов долларов.
Известно, что электронное заграждение на водном участке границы состоит из примерно 1800 мачт, которые оснащены 4,5 тысячами камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения, датчиками движения. Всего планировалось проложить примерно 200 километров силовых кабелей и столько же кабелей передачи.
И также сообщили, что соседняя с Беларусью Польша продлевает погранконтроль с Литвой и Германией.
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