Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Польши построили электронный барьер на реке Буг вдоль границы с Беларусью

Электронный барьер построен поляками на реке Буг вдоль границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Власти Польши построили электронный барьер на реке Буг вдоль границы с Беларусью, сообщает Sputnik Беларусь.

По информации главы Министерства внутренних дел и администрации Польши Марцина Кервинского, строительство электронного барьера на водном участке границы с Беларусью в Люблинском воеводстве завершено. Электронный барьер вдоль реки Буг обошелся польским властям в 280 миллионов злотых (около 75 миллионов долларов в эквиваленте). А суммарно из бюджета Польши на электронное заграждение по реке Буг и усиление физического барьера было затрачено примерно 160 миллионов долларов.

Известно, что электронное заграждение на водном участке границы состоит из примерно 1800 мачт, которые оснащены 4,5 тысячами камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения, датчиками движения. Всего планировалось проложить примерно 200 километров силовых кабелей и столько же кабелей передачи.

И также сообщили, что соседняя с Беларусью Польша продлевает погранконтроль с Литвой и Германией.

Тем временем Белстат сообщил, что белорусы стали чаще покупать телевизоры в 2025 году.