Власти Польши построили электронный барьер на реке Буг вдоль границы с Беларусью

По информации главы Министерства внутренних дел и администрации Польши Марцина Кервинского, строительство электронного барьера на водном участке границы с Беларусью в Люблинском воеводстве завершено. Электронный барьер вдоль реки Буг обошелся польским властям в 280 миллионов злотых (около 75 миллионов долларов в эквиваленте). А суммарно из бюджета Польши на электронное заграждение по реке Буг и усиление физического барьера было затрачено примерно 160 миллионов долларов.