Как заняться спортом и не ходить в спортзал: проверенные лайфхаки

В перечень доступных видов физической активности также включены велосипедные прогулки, которые способствуют укреплению сердечно-сосудистой и мышечной систем. Такие тренировки, как пилатес и йога, легко выполнять в домашних условиях. Активности на открытом воздухе зачастую не уступают по эффективности занятиям в спортивных залах, а иногда даже превосходят их. Кроме того, можно заниматься танцами дома под любимую музыку или посещать соответствующие занятия как индивидуально, так и с партнером.