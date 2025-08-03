Российская команда Team Spirit разгромила европейцев в Кельне

«Team Spirit одержала уверенную победу над европейским составом Mouz в финале крупного турнира по CS2, завершив матч со счетом 3:0. Драконы не проиграли ни одного поединка на пути к титулу. В полуфинале они обыграли украинскую команду Na'Vi, а за победу в гранд-финале увезут из Кельна $400 тысяч», — говорится в telegram-канале Mash на спорте.