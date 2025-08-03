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Российская команда Team Spirit разгромила европейцев в Кельне

Team Spirit одержала уверенную победу над европейским составом Mouz в финале крупного турнира по CS2, завершив матч со счетом 3:0. Под руководством капитана Леонида Вишнякова из Кургана команда уверенно прошла весь турнир. Об этом сообщают СМИ.

Команда из России выиграла $400 тысяч в Кельне (архивное фото).

Team Spirit одержала уверенную победу над европейским составом Mouz в финале крупного турнира по CS2, завершив матч со счетом 3:0. Под руководством капитана Леонида Вишнякова из Кургана команда уверенно прошла весь турнир. Об этом сообщают СМИ.

«Team Spirit одержала уверенную победу над европейским составом Mouz в финале крупного турнира по CS2, завершив матч со счетом 3:0. Драконы не проиграли ни одного поединка на пути к титулу. В полуфинале они обыграли украинскую команду Na'Vi, а за победу в гранд-финале увезут из Кельна $400 тысяч», — говорится в telegram-канале Mash на спорте.

Team Spirit уже не впервые показывает высокие результаты на международной арене: ранее команда под руководством Леонида Вишнякова одержала победу на престижном турнире в Шанхае, где заработала 500 тысяч долларов. В полуфинале нынешнего турнира в Кельне российский коллектив обыграл украинскую Na'Vi со счетом 2:1, что обеспечило им выход в финал и возможность побороться за главный приз.