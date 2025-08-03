Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктор Добронравов рассказал, о чем его спрашивает отец при встрече: видео

Актёр Виктор Добронравов приехал на кинофестиваль, пообщался с многочисленными поклонниками и дал интервью нашему изданию. Артист рассказал о своём общении с отцом -легендарным Федором Добронравовым. Виктор раскрыл, о чем его в первую очередь спрашивает папа. Смотрите видео.

Актёр Виктор Добронравов приехал на кинофестиваль, пообщался с многочисленными поклонниками и дал интервью нашему изданию. Артист рассказал о своём общении с отцом -легендарным Федором Добронравовым. Виктор раскрыл, о чем его в первую очередь спрашивает папа. Смотрите видео.