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В Томской области тестируют новую технологию утилизации радиоактивных отходов

В Томской области, на базе Сибирского химического комбината (СХК), стартовали тестовые запуски новейшего комплекса, предназначенного для утилизации жидких радиоактивных отходов.

В Томской области, на базе Сибирского химического комбината (СХК), стартовали тестовые запуски новейшего комплекса, предназначенного для утилизации жидких радиоактивных отходов. Данная технология, созданная экспертами Госкорпорации «Росатом», обеспечивает преобразование опасных материалов в стекловидную структуру, тем самым предотвращая их складирование и снижая вероятность ущерба для окружающей среды.

В основе установки лежит метод индукционного плавления с использованием «холодного тигля» — современное достижение российских исследователей. Оборудование отличается компактными размерами, высокой устойчивостью к агрессивным веществам и возможностью удаленного обслуживания. В ходе процесса утилизации, отходы соединяются с боросиликатным стеклом, формируя прочный и безопасный материал, не подверженный воздействию высоких температур и вымыванию.

Проверки работоспособности осуществляются с применением настоящих растворов, возникающих при переработке восстановленного урана. Это первое практическое применение данной технологии в промышленных условиях. В случае успешного завершения испытаний, методика может быть использована и на других объектах атомной промышленности.