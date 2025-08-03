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Начинается горячая неделя, продолжается засуха: В Молдове +35 в тени, жара не спадёт до конца месяца

Какой будет погода в Молдове в понедельник, 4 августа.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 4 августа, без необходимости на улицу лучше не высовываться.

В Кишиневе днем +33−34, средняя скорость ветра — 11 км/час. Очень близко к штилю. Средняя облачность — 2%. Вероятность дождя — 1% — синоптики на всякий случай подстраховались, вдруг какая-то тучка заблудится.

Ночью — около 20 градусов со знаком плюс.

В прошлом году в этот день в столице было +22.

На юге Молдовы днем +35, ночью +20, преимущественно солнечно, ветер слабый.

На севере страны днем около +31, ночью около +15, переменная облачность.

Напомним, что в Молдове объявлен жёлтый код, а август будет более жарким, чем обычно.

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